Сегодня, 22 июня, по распоряжению Командующего операции объединенных сил в Донецкой области начал работу КПВВ «Новотроицкое», сообщает Госпогранслужба Украины . В указанном контрольном ... подробнее →

Президент Украины Владимир Зеленский инициирует внесение изменений в Закон "О высшем образовании" для максимального упрощения вступления в высшие учебные заведения выпускникам школ из оккупированных ... подробнее →

Сегодня, 22 июня, "ДНР" открыла на выезд пункт пропуска "Еленовка", который связан с украинским КПВВ "Новостроицкое". В свою очередь украинская сторона открыла "Новотроицкое", сообщает сайт ... подробнее →

Президент «Олимпика» Владислав Гельзин в эфире программы «Великий футбол» рассказал о выкупе одесского стадиона и о слиянии с брендом «Черноморца», сообщает ... подробнее →

В Луганске прошла генеральная репетиция парада Победы 22.06.2020 13:00 Генеральная репетиция парада Победы с участием "главы" самопровозглашенной "Луганской народной республики" Леонида Пасечника прошла в воскресенье в Луганске, сообщает РИА Новости . В рамках репетиции ... подробнее →

В Японии разработали простую альтернативу ПЦР-тесту на COVID-19 22.06.2020 12:00 Японская фармацевтическая компания Shionogi 22 июня официально объявила о заключении лицензионного соглашения с группой из трех университетов страны, специалисты которых разработали простой и быстрый ... подробнее →