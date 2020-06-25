Черногория открыла границы для украинцев 25.06.2020 17:00 Украинцы могут планировать отдых в Черногории и смогут въезжать в страну при наличии отрицательного ПЦР-теста на наличие коронавирусной инфекции. Об сообщил посол Украины в Черногории Михаил Шматов, ... подробнее →

Минздрав внес еще один препарат в протокол лечения COVID-19 25.06.2020 16:00 Рабочая группа при Министерстве здравоохранения внесла дексаметазон в протокол лечения COVID-19. Об этом на брифинге 25 июня сказал министр здравоохранения Максим Степанов, сообщает Укринформ . ... подробнее →

В ОРЛО начала появляться связь Vodafone 25.06.2020 15:00 В ОРЛО сегодня 25 июня заработала мобильная связь Vodafone. Об этом сообщают пользователи соцсетей из Луганска, передает CXID.info . По данным луганчан, связь в городе появилась после 9 утра. ... подробнее →