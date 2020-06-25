Черногория открыла границы для украинцев

25.06.2020 17:00

Украинцы могут планировать отдых в Черногории и смогут въезжать в страну при наличии отрицательного ПЦР-теста на наличие коронавирусной инфекции. Об сообщил посол Украины в Черногории Михаил Шматов, ... подробнее →

Минздрав внес еще один препарат в протокол лечения COVID-19

25.06.2020 16:00

Рабочая группа при Министерстве здравоохранения внесла дексаметазон в протокол лечения COVID-19. Об этом на брифинге 25 июня сказал министр здравоохранения Максим Степанов, сообщает Укринформ . ... подробнее →

В ОРЛО начала появляться связь Vodafone

25.06.2020 15:00

В ОРЛО сегодня 25 июня заработала мобильная связь Vodafone. Об этом сообщают пользователи соцсетей из Луганска, передает CXID.info . По данным луганчан, связь в городе появилась после 9 утра. ... подробнее →

Венедиктова посетила зону ООС на Донбассе

25.06.2020 14:00

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова побывала с рабочей поездкой в Мариуполе и в зоне ООС, где провела совещание с местным руководством правоохранительных органов и сил ООС. Об этом в среду, 24 ... подробнее →

В Славянске - новая вспышка коронавируса

25.06.2020 13:00

За минувшие сутки в Славянске обнаружено 22 новых случая коронавируса, сообщил председатель Донецкой областной государственной администрации Павел Кириленко на своей странице в Facebook . COVID-19 ... подробнее →

На КПВВ «Станица Луганская» задержали двух нарушителей карантина

25.06.2020 12:00

На КПВВ «Станица Луганская» украинские пограничники задержали двух женщин, которые хотели вернутся в Луганск не пробыв 14 дней в самоизоляции, сообщает пресс-центр Госпогранслужбы . Они ... подробнее →

Ситуация на КПВВ в Новотроицком в первый день открытия въезда в ОРДО

25.06.2020 11:00

На КПВВ «Новотроицкое» в Донецкой области начался пропуск граждан на временно неподконтрольные украинскому правительству территории. Вот что сообщают очевидцы в социальных сетях: Из ... подробнее →

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 25 июня

25.06.2020 10:00

За минувшие сутки в Украине выявили 994 случая инфицирования коронавирусом COVID-19. Это новый антирекорд для страны, сообщает Центр общественного здоровья Минздрава в четверг, 25 июня. Предыдущий ... подробнее →

Укрпочта предупредила о задержках с доставкой писем и пенсий на западе Украины

25.06.2020 09:00

В связи с наводнением в западных областях Украины в ближайшие дни возможны задержки с доставкой Укрпочтой посылок, писем и пенсий. Как передает Цензор.НЕТ , об этом сообщил в Фейсбуке гендиректор ... подробнее →

Стал известен второй финалист Кубка Украины по футболу (ВИДЕО)

25.06.2020 08:00

Ворскла одолела Мариуполь в серии пенальти и стала вторым финалистом Кубка Украины, сообщает "Футбол 24" . Первый тайм был за Мариуполем – Горбунов на 37 минуте вывел азовцев вперед в счете. Во ... подробнее →

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