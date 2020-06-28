Министр обороны Сербии заболел коронавирусом после парада в Москве 28.06.2020 15:00 У министра обороны Сербии Александра Вулина обнаружили коронавирус. 24 июня он был на параде Победы в Москве. Об этом сообщает сербская телерадиокомпания РТС, передает Громадское Телевидение . В ... подробнее →

Гороскоп на неделю с 29 июня по 5 июля 28.06.2020 13:00 ОВЕН Овнам марта и первой декады апреля до выходных многое удастся сделать с первого раза. Но потом только степенность и спокойствие помогут вам завоевать внимание окружающих и вызовут у них симпатию. ... подробнее →