Оппозиция Тайваня захватила здание парламента

29.06.2020 17:00

В островном восточно-азиатском государстве Тайвань группа из более чем 20 депутатов от главной оппозиционной партии "Гоминьдан" захватила парламент в ночь на понедельник в знак протеста против ... подробнее →

В "ЛНР" арестовали министра строительства и ЖКХ

29.06.2020 15:00

Сотрудники "МГБ" "ЛНР" задержали министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Максима Протасова при получении взятки в крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе "ведомства", ... подробнее →

Власти Одессы "забраковали" пять городских пляжей

29.06.2020 13:00

В черте Одессы на пяти пляжах морская вода не соответствует санитарно-микробиологическим показателям. Так же нарушения выявлены и в Одесской области. Об этом передает пресс-служба Одесского ... подробнее →

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 29 июня

29.06.2020 11:00

В Украине за прошедшие сутки обнаружили 646 случаев заражения коронавирусом COVID-19. При этом 18 больных умерли и 93 – выздоровели. Такие данные обнародовал Минздрав утром в понедельник, 29 ... подробнее →

Украина не будет закрывать свои КПВВ в Донецкой области

29.06.2020 10:00

Два пункта пропуска в Донецкой области с подконтрольной правительству стороны продолжают работать, хотя оккупационная власть ОРДО заявляет, что закрыла для пересечения свои КПВВ. Как сообщает в ... подробнее →

Волонтеры и военнослужащие запустили в небо над Донецком 15-метровый флаг Украины (ВИДЕО)

29.06.2020 09:00

Ко Дню Конституции, неподалеку от линии разграничения, волонтеры, переселенцы и военнослужащие гражданско-военного сотрудничества запустили 15-метровый флаг Украины в сторону оккупированного Донецка. ... подробнее →

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