В некоторых городах на оккупированной части Луганщины вновь не работает связь оператора "Vodafone". Об этом заявляют в так называемом "министерстве связи ЛНР", передает "Трибун" . "Прекращено ... подробнее →

Пропуск людей через КПВВ «Станица Луганская» продолжается в прежнем режиме. Об этом очевидцы пишут в соцсети, сообщает "Трибун" . «Для выезда из территории «ЛНР» в ... подробнее →

Тарифы на теплоснабжение и горячую воду на временно неподконтрольных украинскому правительству территориях Донецкой области остаются на прежнем уровне. Об этом сообщают местные СМИ. Тарифы закреплены ... подробнее →

NASA презентовало ожерелье, помогающее не заразиться коронавирусом. Об этом сообщает Daily Mail, пишет Корреспондент.net . Антикоронавирусное украшение вибрирует, предупреждая о том, что его ... подробнее →

Шмыгаль назвал условие для возврата к жесткому карантину 30.06.2020 13:00 Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что при условии достижения показателя активных больных в 60 человек на 100 тысяч населения карантин в Украине будет усилен. Как информирует Цензор.НЕТ , об этом ... подробнее →

Легендарный цирк "Дю Солей" заявил о банкротстве из-за коронавируса 30.06.2020 11:00 Легендарный Cirque du Soleil объявил о банкротстве после трех месяцев отсутствия шоу в связи с пандемией коронавирусной болезни COVID-19. Как передает Цензор.НЕТ , об этом сообщает CNN со ссылкой на ... подробнее →