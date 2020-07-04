Пушилин сократил комендантский час в Седово

04.07.2020 17:00

В курортном поселке Седово до 30 сентября 2020 года будет сокращен комендантский час. Соответствующий указ главаря "ДНР" Дениса Пушилина опубликован на его официальном сайте. «Постановляю ... подробнее →

Суд отменил запрет на въезд в Украину российскому рэперу-крымнашисту Элджею

04.07.2020 15:00

Окружной административный суд Киева отменил решение СБУ о запрете на въезд в Украину на три года российскому рэперу Элджею (настоящее имя и фамилия Алексей Узенюк), потому что видео его выступления в ... подробнее →

"Народная милиция" "ДНР" начала запугивать молодежь, поступающую в украинские ВУЗы

04.07.2020 13:00

На оккупированной Донетчине отреагировали на известие об упрощении вступления в украинские вузы детей из оккупированных территорий и уже стали запугивать вероятных студентов, сообщает Depo.Донбасс . ... подробнее →

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 4 июля

04.07.2020 11:00

По состоянию на 4 июля в Украине лабораторно подтверждены 47 677 случая COVID-19. За сутки - 914 новых случаев. 15 человек умерли от болезни. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные СНБО. В ... подробнее →

Елена Зеленская вылечилась от COVID-19

04.07.2020 10:00

Супруга президента Украины Елена Зеленская выздоровела от COVID-19. Сегодня ее выписали из больницы, сообщает пресс-служба Офиса президента, передает ИА "ЛІГАБізнесІнформ" . "Она чувствует себя ... подробнее →

У 7 футболистов запорожского "Металлурга" обнаружили коронавирус

04.07.2020 09:00

У семи игроков футбольного клуба Металлург из Запорожья выявили коронавирус. Об этом 4 июня сообщила пресс-служба МФК в Facebook, передает Корреспондент.net . Отмечается, что матч 22-го тура Первой ... подробнее →

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