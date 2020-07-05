Рэпер Канье Уэст заявил о намерении стать президентом США

05.07.2020 17:00

Американcкий рэпер Канье Уэст намерен присоединиться к президентской гонке в США, сообщает DW . "Мы должны исполнить данное Америкой обещание, веря в бога, объединяя наше видение и строя наше ... подробнее →

В Донецкой области резко выросло число заболевших коронавирусом

05.07.2020 15:00

В Донецкой области за минувшие сутки коронавирус COVID-19 подтвердился у 81 жителя, из них 72 в городе Славянск. Это новый рекорд, сообщил глава Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко на своей ... подробнее →

Гороскоп на неделю с 6 по 12 июля

05.07.2020 13:00

ОВЕН Для Овнов марта и середины знака — благоприятная неделя. Только у Овнов второй декады апреля в событиях данной недели притаились неприятные неожиданности. Это могут быть служебные проблемы, ... подробнее →

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 5 июля

05.07.2020 11:00

По состоянию на 5 июля в Украине лабораторно подтверждены 48 500 случаев COVID-19. За сутки - 823 новых случая. 22 человека умерли от болезни. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные СНБО. ... подробнее →

ВОЗ "поставила крест" на трех лекарствах от COVID-19

05.07.2020 10:00

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) прекратила испытания гидроксихлорохина, а также комбинацию препаратов лопинавир и ритонавир. Эти препараты тестировали как лекарства для борьбы с ... подробнее →

"Динамо" не сумело отобрать очки у "Шахтера" (ВИДЕО)

05.07.2020 09:00

В субботу, 4-го июля, "Динамо" и "Шахтер" провели последнюю очную встречу в сезоне 2019/2020, сообщает 24 канал . "Бело-синие" потерпели очередное поражение от "Шахтера" в рамках нынешнего сезона ... подробнее →

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