"Карпаты", пропустившие две игры с "Мариуполем", исключат из УПЛ06.07.2020 11:00
Исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий в эфире программы "Великий Футбол" на телеканале "Футбол 1" прокомментировал ситуацию вокруг львовских "Карпат", сообщает UA-Футбол . "Завтра мы передаем ... подробнее →
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 6 июля06.07.2020 10:00
По состоянию на 6 июля в Украине лабораторно подтверждены 49 043 случая COVID-19. За сутки - 543 новых случая. 13 человек умерли от болезни. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные СНБО. В ... подробнее →
Пять городов Донецкой области остались без воды06.07.2020 09:00
Из-за аварии на водопроводе пять городов Донецкой области остались без воды. Об этом сообщил председатель Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко на странице в Facebook, сообщает ... подробнее →
В Китае сообщили о случае подозрения на бубонную чуму06.07.2020 08:00
Автономный регион Внутренняя Монголия в Северном Китае сообщил о случае подозрения на бубонную чуму. Местные власти выпустили предупреждение о третьем уровне опасности. Об этом сообщает Xinhua, ... подробнее →
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