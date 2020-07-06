Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 6 июля 06.07.2020 10:00 По состоянию на 6 июля в Украине лабораторно подтверждены 49 043 случая COVID-19. За сутки - 543 новых случая. 13 человек умерли от болезни. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные СНБО. В ... подробнее →

Пять городов Донецкой области остались без воды 06.07.2020 09:00 Из-за аварии на водопроводе пять городов Донецкой области остались без воды. Об этом сообщил председатель Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко на странице в Facebook, сообщает ... подробнее →