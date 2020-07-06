"Карпаты", пропустившие две игры с "Мариуполем", исключат из УПЛ

06.07.2020 11:00

Исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий в эфире программы "Великий Футбол" на телеканале "Футбол 1" прокомментировал ситуацию вокруг львовских "Карпат", сообщает UA-Футбол . "Завтра мы передаем ... подробнее →

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 6 июля

06.07.2020 10:00

По состоянию на 6 июля в Украине лабораторно подтверждены 49 043 случая COVID-19. За сутки - 543 новых случая. 13 человек умерли от болезни. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные СНБО. В ... подробнее →

Пять городов Донецкой области остались без воды

06.07.2020 09:00

Из-за аварии на водопроводе пять городов Донецкой области остались без воды. Об этом сообщил председатель Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко на странице в Facebook, сообщает ... подробнее →

В Китае сообщили о случае подозрения на бубонную чуму

06.07.2020 08:00

Автономный регион Внутренняя Монголия в Северном Китае сообщил о случае подозрения на бубонную чуму. Местные власти выпустили предупреждение о третьем уровне опасности. Об этом сообщает Xinhua, ... подробнее →

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