Гороскоп на неделю с 16 по 22 ноября

15.11.2020 17:00

ОВЕН Овны, рожденные в марте, в эти дни сумеют претворить в жизнь многие планы, побыть в центре внимания и переложить на свои плечи чужие заботы. А еще не исключены знакомства и новые связи. У тех из ... подробнее →

КПВВ в Еленовке сократил время работы

15.11.2020 15:00

Завтра, 16 ноября 2020 года, КПВВ «Еленовка» будет осуществлять пропуск граждан на въезд и выезд, сообщили в «межведомственном оперативнм штабе» "ДНР". В связи с сокращением ... подробнее →

Зеленский записал второе видеоообращение из "Феофании" (ВИДЕО)

15.11.2020 13:00

Президент Украины Владимир Зеленский обнародовал второе видеообращение к украинцам из больницы "Феофания", где он сейчас проходит лечение от коронавирусной болезни, сообщается на YouTube-канале ОП . ... подробнее →

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 15 ноября

15.11.2020 11:00

В Украине в течение последних суток зафиксировали 10 681 новый случай коронавирусной инфекции, 95 инфицированных скончались, сообщает Минздрав . Из числа новых больных 420 детей и 391 медицинский ... подробнее →

Украина проиграла Германии в матче Лиги наций (ВИДЕО)

15.11.2020 10:00

Футбольная сборная Украины проиграла команде Германии в матче "Лиги наций" УЕФА. Игра, проходившая в немецком Лейпциге, завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев, пишет Цензор.НЕТ . Первый гол в ... подробнее →

Глава Минздрава Степанов заразился коронавирусом (ВИДЕО)

15.11.2020 09:00

Министр здравоохранения Максим Степанов получил положительный тест на COVID-19 и находится на самоизоляции дома. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook, передает НВ . «Это необычный ... подробнее →

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