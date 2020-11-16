«Ощадбанк» на колесах три дня будет работать на Донетчине16.11.2020 17:00
Мобильное отделение «Ощадбанка» будет обслуживать клиентов в Мирнограде и Авдеевке с 17 по 20 ноября. Об этом сообщает ОО «Донбасс SOS» на своей странице в Фейсбуке . График ... подробнее →
Апелляционный суд Киева отменил арест Януковича16.11.2020 16:00
Киевский апелляционный суд отменил заочный арест экс-президента Украины Виктора Януковича по делу Майдана, передает РБК-Украина . Суд рассмотрел апелляцию адвокатов экс-президента на избрание ему ... подробнее →
Xiaomi представила умный электрочайник16.11.2020 15:00
Xiaomi пополнила серию умной бытовой техники ещё одной новинкой. Компания из Пекина представила электрочайник Xiaomi Mijia Smart Multifunctional Health Pot, сообшает China Review . Чайник имеет ... подробнее →
Швейцария – Украина: прогноз и ставки букмекеров на матч Лиги Наций16.11.2020 14:00
17 ноября сборные Швейцарии и Украины определят, кто из них останется в элитном дивизионе Лиги Наций УЕФА, а кто опустится в дивизион B. Представляем прогноз и обзор котировок от букмекерской конторы ... подробнее →
В Донецке отменили вечер украинского рока из-за «негативных отзывов»16.11.2020 13:00
В подконтрольном группировке «ДНР» Донецке отменен концерт «Хиты украинского рока», который должен был состояться 28 ноября в баре «Gung’Ю’bazz», ... подробнее →
Ситуация на КПВВ в зоне ООС на Донбассе 16 ноября16.11.2020 12:00
В понедельник на Донбассе открылись все 7 контрольных пунктов въезда-выезда для пересечения линии соприкосновения. Но из-за того, что оккупанты блокируют смежные КПП со своей стороны, людей сегодня ... подробнее →
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 16 ноября16.11.2020 11:00
В Украине по состоянию на утро понедельника, 16 ноября, зафиксировано 9 832 новых случая заболевания COVID-19. При этом выздоровело 2 753 человек, летальных случаев - 94, сообщил министр ... подробнее →
В Краматорске сменился мэр16.11.2020 10:00
Краматорская городская ТИК утвердила итоговый протокол по второму туру выборов городского головы. По итогам голосования победу одержал самовыдвиженец, депутат горсовета от партии "Наш край" Александр ... подробнее →
ЦИК назвал явку во втором туре местных выборов16.11.2020 09:00
По состоянию на 20 часов средняя явка во втором туре выборов городских голов составляла 24%, сообщает ЦИК Украины, передает Корреспондент.net . "По сообщениям всех территориальных избирательных ... подробнее →
На выборах президента Молдовы Санду побеждает Додона16.11.2020 08:00
Молдавский Центризбирком обработал 98,5% данных с округов. Предварительные результаты свидетельствуют о том, что действующий президент страны Игорь Додон проиграл, сообщает РБК-Украина . В частности, ... подробнее →
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