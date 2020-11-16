«Ощадбанк» на колесах три дня будет работать на Донетчине 16.11.2020 17:00 Мобильное отделение «Ощадбанка» будет обслуживать клиентов в Мирнограде и Авдеевке с 17 по 20 ноября. Об этом сообщает ОО «Донбасс SOS» на своей странице в Фейсбуке . График ... подробнее →

Апелляционный суд Киева отменил арест Януковича 16.11.2020 16:00 Киевский апелляционный суд отменил заочный арест экс-президента Украины Виктора Януковича по делу Майдана, передает РБК-Украина . Суд рассмотрел апелляцию адвокатов экс-президента на избрание ему ... подробнее →

Xiaomi представила умный электрочайник 16.11.2020 15:00 Xiaomi пополнила серию умной бытовой техники ещё одной новинкой. Компания из Пекина представила электрочайник Xiaomi Mijia Smart Multifunctional Health Pot, сообшает China Review . Чайник имеет ... подробнее →