Пятый президент Украины, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко озвучил план для борьбы с эпидемией коронавируса, сообщает сайт #Буквы . Порошенко подчеркнул, что страна и люди ... подробнее →

Верховная рада Украины провалила голосование за рекомендацию Кабинету министров отменить карантин выходного дня. Народные депутаты не одобрили проект постановления №4381, сообщает РБК-Украина . ... подробнее →

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обвинила Украину в срыве открытия новых КПВВ на Донбассе, сообщает ТАСС . Захарова подчеркнула, что в соответствии с согласованными Киевом и Луганском ... подробнее →

В Каанаде компания VZYR Technologies начала выпуск шлемов для защиты от коронавируса, сообщает Корреспондент.net . Шлем под названием BioVYZR полностью закрывает голову и верхнюю часть туловища. ... подробнее →

В ГСЧС предупредили о гололедице на востоке Украины 17.11.2020 12:00 Во вторник, 17 ноября, в Украине ожидается заметное похолодание и появление гололедицы на дорогах, сообщила Госслужба по чрезвычайным ситуациям . По данным ведомства, ухудшение погодных условий ... подробнее →

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 17 ноября 17.11.2020 11:00 В Украине за минувшие сутки обнаружили почти 12 тысяч новых случаев заражения коронавирусом, общее число зараженных превысило 557 тысяч. Об этом во вторник, 17 ноября, сообщает министр здравоохранения ... подробнее →