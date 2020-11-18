Власти США вместе с международной организацией IREX начали программу поддержки внутренне перемещенных лиц в Украине на общую сумму 2 млн долларов. Об этом сообщило посольство США в Украине в Twitter в ... подробнее →

Украина планирует купить шесть миллионов экспресс-тестов на коронавирус. Об этом в среду, 18 ноября, сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в Telegram, передает Корреспондент.net . По его ... подробнее →

Платежки от ГК «Нафтогаз Украина» за потребленный в октябре газ бывшие клиенты Донецкоблгаза смогут оплатить онлайн или через почту/банк. Об этом сообщает 06274.com.ua . Платежки от ГК ... подробнее →

Супермаркеты АТБ к "Черной пятнице" подготовили для своих покупателей щедрые скидки на огромный перечень товаров. Мероприятие будет проводиться 20 и 27 ноября, передает Час Пик . Только в эти два ... подробнее →

В России растет смертность от COVID-19 18.11.2020 13:00 В России два дня подряд фиксируют рекордные показатели смертности от коронаавируса, передает Корреспондент.net . Как сообщает оперштаб в среду, 18 ноября, за минувшие сутки умерли 456 человек против ... подробнее →

Скончавшегося в Москве Романа Виктюка похоронят во Львове 18.11.2020 12:00 Театрального режиссера Романа Виктюка, скончавшегося в Москве 17 ноября, скорее всего похоронят на его родине – во Львове. Об этом сообщили в московском Театре Романа Виктюка, пишет "Фокус" . В ... подробнее →

После пожара на донецкой шахте спасатели не могут найти четырех горняков 18.11.2020 11:00 В Донецке прозошел пожар в лаве шахты имени Скочинского. На момент аварии под землей находилось 26 горняков. Об этом собщают так называемое "МЧС ДНР". 22 человека были были подняты на поверхность и ... подробнее →