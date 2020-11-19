Стали известны правила проведения «Евровидения-2021» 19.11.2020 16:00 На официальном сайте конкурса "Евровидение" опубликовали обновленные правила, по которым планируется провести мероприятие в 2021 году. Главное нововведение — артисты должны будут записать живые ... подробнее →

Зеленский подписал "масочный" закон 19.11.2020 14:00 Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно предотвращения распространения коронавирусной болезни ... подробнее →