По решению командующего операции Объединенных сил, КПВВ на линии разграничения на Донбассе функционируют ежедневно с 08.00 до 16.00, сообщает ГПСУ . Фактический пропуск граждан осуществляется только ... подробнее →

В Украине с завтрашнего дня начнут штрафовать за отсутствие маски в общественных местах. Это предусматривает закон, который сегодня был опубликован в издании "Голос Украины", сообщает РБК-Украина . ... подробнее →

Генеральный директор футбольного клуба "Заря" Станислав Оганов сообщил о вспышке COVID-19 в команде, сообщает РБК-УКРАИНА . По словам Оганова, 18 ноября игроки основы, U-21 и U-19, а также тренерский ... подробнее →

Центральная избирательная комиссия Молдовы объявила Майю Санду победителем выборов президента. Об этом на заседании ЦИК, которое проходит в онлайн-формате, заявил глава комиссии Дорин Чимил, сообщает ... подробнее →

Кравчук прокомментировал ситуацию вокруг КПВВ «Счастье» 20.11.2020 13:00 Глава делегации Украины в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук прокомментировал ситуацию с КПВВ «Счастье» и «Золотое», которые не были открыты со стороны Луганска, ... подробнее →

Венгрия получила первую партию российской вакцины от коронавируса 20.11.2020 12:00 Глава министерства иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что в страну поступила первая партия российской вакцины против коронавирусной инфекции "Спутник V", сообщает "Первый" . Отмечается, ... подробнее →