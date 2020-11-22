23 ноября в "ДНР" снова откроется КПВВ «Еленовка»22.11.2020 17:00
В понедельник, 23 ноября, КПВВ «Еленовка» снова будет осуществлять пропуск граждан на въезд и выезд. Об этом сообщает так называемый «межведомственный оперативный штаб», ... подробнее →
Гороскоп на неделю с 23 по 29 ноября22.11.2020 15:00
ОВЕН У рожденных в марте на этой неделе наиболее ярко станут проявлять себя такие черты характера, как упорство и самоуверенность. Вот только ваша решительность овладеть ситуацией и направить события ... подробнее →
На КПВВ «Станица Луганская» боевики усилили досмотр вещей и товаров22.11.2020 13:00
На КПВВ «Станица Луганская» на стороне ОРЛО усилился досмотр личных вещей и перемещаемых товаров. Об этом сообщают луганчане в социальных сетях. По словам луганчанки, которая пересекала ... подробнее →
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 22 ноября22.11.2020 11:00
В Украине за последние 24 часа зафиксировано 12 079 новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19. Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов на своей странице в Facebook ... подробнее →
В "ДНР" объявили сборы "запасников"22.11.2020 10:00
"Глава ДНР" Денис Пушилин подписал указ о проведении с 23 по 27 ноября сборов военнослужащих запаса, сообщают местные СМИ. "Военному комиссару Донецкой Народной Республики совместно с главами ... подробнее →
Одиозная Неля Штепа попала в очередной скандал22.11.2020 09:00
Партия развития и мира исключила из своего состава бывшую городскую главу Славянска Неля Штепу и начала процедуру лишения ее мандата депутата Славянского городского совета, сообщает НВ . Перед вторым ... подробнее →
- В "ДНР" работникам завода в Докучаевске выдали зарплату продуктами16:00
- "ЛНР" все еще не достроила КПВВ в Счастье10:00
- Почти 200 человек прошли через гумкоридор в «Еленовке» 23 ноября09:00
- Сегодня ТКГ обсудит "План действий по Донбассу"08:00
- В Луганске начали установку главной елки "республики"16:00
- Богдан заявил о существовании компромиссного плана по Донбассу15:00
- В Славянске официально объявили победителя выборов мэра12:00
- В Луганске УАЗ боевиков снес остановку09:00
- 23 ноября в "ДНР" снова откроется КПВВ «Еленовка»17:00
- На КПВВ «Станица Луганская» боевики усилили досмотр вещей и товаров13:00
- Зеленский анонсировал выплаты пострадавшим от карантина (ВИДЕО)17:00
- В "ДНР" работникам завода в Докучаевске выдали зарплату продуктами16:00
- В Рубежном собираются выпускать лекарство от коронавируса15:00
- Зеленский подписал закон о допуске следователей и прокуроров в район ООС на Донбассе14:00
- "Шахтер" прошел тестирование на COVID-19 перед матчем с "Боруссией"13:00
- Трамп распорядился начать передачу власти Байдену12:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 24 ноября11:00
- "ЛНР" все еще не достроила КПВВ в Счастье10:00
- Почти 200 человек прошли через гумкоридор в «Еленовке» 23 ноября09:00
- Сегодня ТКГ обсудит "План действий по Донбассу"08:00
- Интернет казино Нетгейм лучшее в своем сегменте18:00
- Бывшие клиенты Донецкоблгаза смогут заплатить за газ онлайн или по старинке15:30
- «еМалятко» онлайн. Как зарегистрировать новорожденного без бюрократии?08:00
- Вакцина против коронавируса: когда ждать в Украине?17:00
- Результаты первого в истории аудита Верховной Рады15:00
- От государства – общинам. Что значит президентский указ о передаче сельхозземель?17:00
- Ковид, война и важные законы. Главное из послания Президента к Верховной Раде16:00
- Клієнти «Донецькоблгазу» до 1 грудня повинні обрати нового постачальника газу – Рабінович17:10
- Строительство и весовой контроль. Что происходит на украинских дорогах?17:00
- Удаленная работа: плюсы, минусы и правовое регулирование13:00
- Богдан заявил о существовании компромиссного плана по Донбассу
- Одиозная Неля Штепа попала в очередной скандал
- В "ДНР" объявили сборы "запасников"
- Гороскоп на неделю с 23 по 29 ноября
- На КПВВ «Станица Луганская» боевики усилили досмотр вещей и товаров
- В Луганске УАЗ боевиков снес остановку
- В Славянске официально объявили победителя выборов мэра
- Сегодня ТКГ обсудит "План действий по Донбассу"
- Спасатели обнаружили тела еще двух горняков на шахте им. Скочинского
- В "ДНР" работникам завода в Докучаевске выдали зарплату продуктами