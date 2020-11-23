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Динамо - Барселона: прогноз на матч Лиги чемпионов23.11.2020 17:00
24 ноября киевское Динамо начнет второй круг группового этапа Лиги чемпионов домашним матчем против Барселоны, сообщает iSport.ua . По мнению букмекеров у киевлян шансы на победу практически ... подробнее →
В Луганске начали установку главной елки "республики"23.11.2020 16:00
В Луганске работники коммунальных служб начали устанавливать традиционную Новогоднюю елку на Театральной площади. Об этом сообщают луганчане в социальных сетях и публикуют фото монтажа. В связи с ... подробнее →
Богдан заявил о существовании компромиссного плана по Донбассу23.11.2020 15:00
Бывший глава Офиса президента Андрей Богдан заявил, что у Украины есть компромиссный план по возвращению Донбасса. Об этом он рассказал в интервью российской телеведущей Ксении Собчак, сообщает сайт ... подробнее →
Во Львове попрощались с Романом Виктюком23.11.2020 14:00
Во Львовском Первом театре попрощались с известным режиссером Романом Виктюком, сообщает Укринформ . Прощание с режиссером Романом Виктюком началось в 10:00. Гроб с телом разместили на сцене Первого ... подробнее →
Зеленский и Ермак вылечились от коронавируса23.11.2020 13:00
Президент Украины Владимир Зеленский, спустя две недели после заболевания, получил негативный тест на коронавирус. Об этом он сообщил в понедельник, 23 ноября, в Телеграм, передает Корреспондент.net ... подробнее →
В Славянске официально объявили победителя выборов мэра23.11.2020 12:00
Победу во втором туре выборов городского головы Славянска одержал действующий мэр Вадим Лях, получив 16711 голосов избирателей, сообщает сайт novosti.dn.ua . Официальные данные огласила городская ... подробнее →
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 23 ноября23.11.2020 11:00
В Украине за прошедшие сутки выявили 10 945 новых случаев коронавируса. Всего за все время пандемии заболели 635 689 человек. Об этом в понедельник, 23 ноября, сообщил министр здравоохранения Максим ... подробнее →
В США анонсировали старт вакцинации против коронавируса23.11.2020 10:00
В США анонсировали старт вакцинации против коронавируса в стране уже с 11-12 декабря. Об этом заявил руководитель американского правительственного центра по разработке вакцины против COVID-19 Монсеф ... подробнее →
В Луганске УАЗ боевиков снес остановку23.11.2020 09:00
В воскресенье, 22 ноября 2020 года, в оккупированном Луганске произошло ДТП с участием военнослужащих НВФ, передает Еспресо.TV . УАЗ-452 россиян на большой скорости врезался в остановку общественного ... подробнее →
ЦИК обнародовала явку во втором туре местных выборов23.11.2020 08:00
Территориальные избирательные комиссии начали устанавливать результаты голосования в 11 городах Украины, где в воскресенье, 22 ноября, состоялся второй тур выборов мэра. Явка избирателей на момент ... подробнее →
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