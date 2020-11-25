"Укрзализныця" запускает дополнительные "новогодние" поезда25.11.2020 17:00
"Укрзализныця" уже начала подготовку к новогодним праздникам. Компания сообщила о возобновлении движения ряда поездов, которое начнется в декабре. Организация также назначит дополнительные поезда по ... подробнее →
"Боруссия М" - "Шахтер": анонс и прогноз на матч Лиги чемпионов25.11.2020 16:00
Букмекеры сделали свои прогнозы на поединок четвертого тура группового раунда Лиги чемпионов между Боруссией Менхенгладбах и Шахтером, сообщает НВ . Британская контора William Hill считает, что ... подробнее →
Кабмин упростил въезд в Украину подросткам из ОРДЛО и Крыма25.11.2020 15:00
Кабинет министров упростил процедуру въезда из временно оккупированных территорий Донбасса и Крыма для украинцев в возрасте от 14 до 16 лет, которые не имели возможности оформить паспорт или потеряли ... подробнее →
Что следует знать о COVID-тестировании?25.11.2020 14:00
Пандемия коронавируса набирает обороты, ежесуточно в стране фиксируют по 12-13 тысяч новых случаев. Вместе с увеличением количества инфицированных растет и спрос на тестирование. В Украине делают ... подробнее →
В Кабмине анонсировали бесплатное тестирование на COVID-19 на всех КПВВ с ВОТ25.11.2020 13:00
Украина планирует проводить бесплатное тестирование на коронавирус в медпунктах КПВВ, которые находятся на линии разграничения с временно оккупированными территориями (ВОТ). Об этом заявила ... подробнее →
В Украине вступили в силу изменения в ПДД25.11.2020 12:00
Вступили в силу изменения в Правила дорожного движения, касающиеся водителей и пассажиров такси, велосипедистов и пешеходов. Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД. Для ... подробнее →
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 25 ноября25.11.2020 11:00
В Украине коронавирус выявили у 13882 человек за день, всего в стране зафиксировано 661858 случаев COVID-19. Об этом сообщает Минздрав в среду, 25 ноября. При этом выздоровели 307778 человек ... подробнее →
Барселона выбила Динамо из Лиги чемпионов25.11.2020 10:00
В матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов киевское Динамо крупно проиграло Барселоне (0:4), сообщает Корреспондент.net . В первом тайме динамовцы грамотно оборонялись и моментов у ворот ... подробнее →
Под Авдеевкой погиб боец ВСУ25.11.2020 09:00
В течение минувших суток, 24 ноября, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники четыре раза нарушили перемирие на Донбассе. В результате обстрелов погиб украинский военнослужащий. Об ... подробнее →
Россия в ТКГ поддержала план урегулирования на Донбассе, предложенный боевиками25.11.2020 08:00
Во вторник, 24 ноября, в режиме видеоконференции состоялось заседание политической и гуманитарной подгрупп Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по мирному урегулированию конфликта на Донбассе. На ... подробнее →
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