С 23 ноября в супермаркетах сети "АТБ" ввели отдельное время с 9 до 10 утра для посещения магазинов пожилыми людьми. Об этом в соцсети написал Генеральный директор корпорации Борис Марков. "С ... подробнее →

В Николаевской области на полигоне Широкий лан прошли тактические учения ВСУ, в ходе которых использовались турецкие ударные беспилотники Bayraktar TB2 и американские ПТРК Javelin. Об этом сообщает ... подробнее →

Из всех контрольных пунктов въезда-выезда на Донбассе фактический пропуск граждан на текущей неделе осуществлялся только в КПВВ «Станица Луганская» (Луганская обл.) и ... подробнее →

Подготовка к открытию на КПВВ "Новотроицкое" второго сервисного центра идет по плану. Комплекс будет готов принять граждан в середине декабря. Об этом заявил вице-премьер-министр – министр по ... подробнее →

Пушилин подписал указ о "бесхозяйной" недвижимости 27.11.2020 12:00 "Глава ДНР" подписал Указ № 412 от 26.11.2020 года «О некоторых вопросах управления бесхозяйными недвижимыми вещами и имуществом, обращенным в собственность ДНР», сообщают местные СМИ. ... подробнее →