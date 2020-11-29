Гуманитарный коридор в Еленовке возобновит работу 30 ноября 29.11.2020 17:00 В понедельник, 30 ноября 2020 года, на КПВВ "Еленовка" будет осуществляться пропуск граждан на въезд и выезд, сообщает так называемый "межведомственный оперативный штаб ДНР". Гуманитарный коридор ... подробнее →

Гороскоп на неделю с 30 ноября по 6 декабря 29.11.2020 13:00 ОВЕН Овнам марта и первой декады апреля нелишним будет попытаться проявить себя на карьерном поприще. Да и в личной жизни вы сможете оказывать позитивное влияние на свое окружение. Родившиеся в конце ... подробнее →