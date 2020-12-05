В течение 4 декабря враг применял минометы, артиллерийские системы и даже снайперское оружие. Об этом сообщает штаб ООС . Вблизи Водяного враг вел огонь в направлении украинских позиций из ... подробнее →

05.12.2020 09:00

Президент Владимир Зеленский считает, что нет необходимости в декабре вводить в Украине локдаун. Однако в январе этого, по его словам, избежать вряд ли удастся. Об этом президент сказал в ... подробнее →