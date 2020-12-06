7 декабря продолжит работу гумкоридор в Еленовке 06.12.2020 17:00 Движение через гуманитарный коридор на пропускном пункте «Еленовка» к югу от Донецка возобновится 7 декабря, сообщили в "ДНР". Для выезда из "ДНР" нужна украинская прописка, въехать в ... подробнее →

Волонтеры запустили украинский флаг в небе над неподконтрольной Горловкой 06.12.2020 15:00 Сегодня украинские волонтеры ко Дню Вооруженных сил Украины подняли украинский флаг в небе над временно неподконтрольной Горловкой. Об этом сообщил на своей странице в Фейсбук волонтер и патриот Влад ... подробнее →

Гороскоп на неделю с 7 по 13 декабря 06.12.2020 13:00 ОВЕН Овны марта и первой декады апреля должны постараться не упустить случая воспользоваться отпущенной им в эти дни удачей. И тогда в делах карьеры все, что вы будете делать, окажется востребованным, ... подробнее →