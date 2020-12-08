На этой неделе, с 7 по 11 ноября, мобильные отделения «Ощадбанка» будут работать в прифронтовых зонах Луганской области. В прифронтовые населенные пункты Донетчины выезды не запланированы. ... подробнее →

В Северодонецке люди уже неделю живут без отопления из-за аварии на сети со старыми трубами, сообщает Depo.Донбасс . Жители города жалуются, что при -10 мороза на улице в квартирах температура падает ... подробнее →

90-летняя женщина из Северной Ирландии стала первым человеком, получившим прививку от коронавируса в Британии, сообщает "Европейская правда" . Прививку вакциной Pfizer/BioNTech получила Маргарет ... подробнее →

Промежуточные данные по испытаниям китайской вакцины Sinovac доказали ее эффективность на уровне до 97%. Об этом заявили в индонезийской государственной фармацевтической компании Bio Farma, сообщает ... подробнее →