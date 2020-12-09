В "ДНР" ввели "госрегулирование" цен на медизделия и антисептики

09.12.2020 18:00

В "ДНР" ограничили предельные наценки на медицинские изделия и антисептики на уровне 35%. Ограничения будут действовать 90 дней со дня официального опубликования соответствующего постановления, ... подробнее →

Украина получила "еврозайм" объемом €600 млн

09.12.2020 17:00

Украина получила от Еврокомиссии транш объемом 600 млн евро под процентную ставку 0,125% со сроком погашения в июне 2035 года. Об этом сообщает пресс-служба Минфина, передает Корреспондент.net . ... подробнее →

Кабмин определился со сроками и правилами локдауна в Украине

09.12.2020 16:00

Усиленные карантинные ограничения будут введены с 8 по 24 января, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства в среду, 9 декабря, сообщает Корреспондент.net . "До конца года ... подробнее →

Интер – Шахтер: где смотреть матч Лиги чемпионов

09.12.2020 15:00

В среду, 9 декабря, Шахтер в рамках шестого тура Лиги чемпионов сыграет с Интером. Матч состоится на стадионе «Джузеппе Меацца» в Милане без зрителей. Начало встречи в 22:00, сообщает ... подробнее →

Опубликованы подробные результаты испытаний вакцины Pfizer/BioNTech

09.12.2020 14:00

Управление по контролю за качеством продуктов и медикаментов США (FDA) обнародовало подробные данные об испытаниях вакцины против коронавируса от компаний Pfizer и BioNTech, получившей название ... подробнее →

"Укрзалізниця" открыла продажу билетов на поезд до пригорода Донецка

09.12.2020 13:00

С 13 декабря поезд 136/135, следовавший по маршруту "Киев-Покровск", будет курсировать до прифронтовой Авдеевки, сообщает ИА "Вчасно" . Отмечается, что отправляться из Киева поезд будет в 19:19, а ... подробнее →

У Зеленского подвели итоги года после «нормандской встречи»

09.12.2020 12:00

За год после проведения Парижского саммита лидеров нормандского формата Украина выполнила все предусмотренные встречей условия. Сделать больше и быстрее для реализации договоренностей можно было бы, ... подробнее →

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 9 декабря

09.12.2020 11:00

В Украине за последние 24 часа зафиксировано 12 585 новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19, что существенно выше вчерашнего показателя. При этом выздоровели 14 554 человека. Умерли 276 ... подробнее →

В Мариуполе начали восстанавливать здание горсовета, сожженное в 2014 году (ВИДЕО)

09.12.2020 10:00

В Мариуполе взялись за восстановление здания городского совета, которое пророссийские силы сожгли еще весной 2014 года, передает ТК «Донеччина TV» . 6 лет строение пустовало, теперь там ... подробнее →

В луганских аптеках появились экспресс-тесты на коронавирус

09.12.2020 09:00

В луганских аптеках можно купить экспресс-тест на COVID-19. Об этом в соцсети рассказала жительница ОРЛО, пишут "Донецкие новости" . По ее словам, в аптеке поликлиники №11 размещено объявление, что в ... подробнее →

"Динамо" обыграло "Ференцварош", но вылетело из Лиги чемпионов

09.12.2020 08:00

В 6 туре группового этапа Лиги чемпионов "Динамо" в Киеве на НСК "Олимпийский" обыграло венгерский "Ференцварош" со счетом 1:0. Об этом сообщает Цензор.НЕТ . Единственный гол в матче на 60 минуте ... подробнее →

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