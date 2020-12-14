«Зимние каникулы ради безопасности»: все об ограничениях после праздников 14.12.2020 17:00 После долгих дискуссий относительно нового локдауна власти решили не усугублять ограничения перед Новым годом и ввести жесткий карантин в январе. На внеочередном заседании 9 декабря правительство ... подробнее →

В работе сервисов Google произошел глобальный сбой 14.12.2020 15:00 Сегодня у интернет-пользователей из многих стран возникли проблемы с доступом к YouTube и сервисам Google. По данным сервиса Donwdetector , больше всего жалоб поступило от пользователей из Европы и ... подробнее →