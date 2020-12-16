Владимир Путин наградил Бориса Грызлова орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени, сообщает УП . Согласно президентском указу, орден вручен за "выдающиеся заслуги в укреплении российской ... подробнее →

Сегодня, 16 декабря, на КПВВ "Новотроицкое" открыли модульный сервисный центр, где жители неподконтрольных украинским властям территорий смогут получить банковские, медицинские, почтовые и другие ... подробнее →

Коронавирус можно легко убить излучением ультрафиолетовых светодиодов. Это доказали эксперименты ученых из Тель-Авивского университета, сообщает Корреспондент.net . Исследователи надеются, что ... подробнее →

В соцсетях бурно отреагировали на "прямую линию" Пушилина 16.12.2020 13:00 На прошедшей вчера в ОРДО "прямой линии" с "главой ДНР" Денисом Пушилиным, он не сказал ни слова о перспективе открытия КПВВ с Украиной. Об этом с возмущением сообщают местные жители в социальных ... подробнее →

КПВВ "Станица Луганская" засыпало снегом 16.12.2020 12:00 Сегодня, 16 декабря, в связи с ухудшением погодных условий, на КПВВ "Станица Луганская" не вышли на маршрут электрокары гуманитарной миссии "Пролиска", передает Depo.Донбасс . "Первый снег выпал на ... подробнее →

В "ДНР" отменили комендантский час на новогодние праздники 16.12.2020 11:00 Комендантский час не будет действовать в "ДНР" с 31 декабря по 10 января, а также на Крещение, в ночь с 18 на 19 января, передает Depo.Донбасс . В этот период кафе, бары и рестораны будут работать в ... подробнее →