Владимир Кличко вошел в Международный зал боксерской славы

16.12.2020 17:00

Легендарного украинского экс-боксера Владимира Кличко ввели в Международный зал боксерской славы, сообщает НВ . Вместе с украинцем туда включили бывших американских полусредневеса Флойда Мейвезера, ... подробнее →

Израильские ученые научились уничтожать коронавирус светодиодными лампами

16.12.2020 16:00

Коронавирус можно легко убить излучением ультрафиолетовых светодиодов. Это доказали эксперименты ученых из Тель-Авивского университета, сообщает  Корреспондент.net . Исследователи надеются, что ... подробнее →

На КПВВ "Новотроицкое" открылся сервисный центр

16.12.2020 15:00

Сегодня, 16 декабря, на КПВВ "Новотроицкое" открыли модульный сервисный центр, где жители неподконтрольных украинским властям территорий смогут получить банковские, медицинские, почтовые и другие ... подробнее →

Путин наградил орденом представителя России в ТКГ

16.12.2020 14:00

Владимир Путин наградил Бориса Грызлова орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени, сообщает УП . Согласно президентском указу, орден вручен за "выдающиеся заслуги в укреплении российской ... подробнее →

В соцсетях бурно отреагировали на "прямую линию" Пушилина

16.12.2020 13:00

На прошедшей вчера в ОРДО "прямой линии" с "главой ДНР" Денисом Пушилиным, он не сказал ни слова о перспективе открытия КПВВ с Украиной. Об этом с возмущением сообщают местные жители в социальных ... подробнее →

КПВВ "Станица Луганская" засыпало снегом

16.12.2020 12:00

Сегодня, 16 декабря, в связи с ухудшением погодных условий, на КПВВ "Станица Луганская" не вышли на маршрут электрокары гуманитарной миссии "Пролиска", передает Depo.Донбасс . "Первый снег выпал на ... подробнее →

В "ДНР" отменили комендантский час на новогодние праздники

16.12.2020 11:00

Комендантский час не будет действовать в "ДНР" с 31 декабря по 10 января, а также на Крещение, в ночь с 18 на 19 января, передает Depo.Донбасс . В этот период кафе, бары и рестораны будут работать в ... подробнее →

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 16 декабря

16.12.2020 10:00

За последние сутки в Украине зафиксировано 10 622 новых случая инфицирования коронавирусной инфекцией. В частности, заболели 501 ребенок и 579 медработников. Об этом на своей странице в Facebook ... подробнее →

В МинВОТ хотят отменить штрафы за проезд жителей ОРДЛО через Россию

16.12.2020 09:00

Украина может отменить штрафы за пересечение неподконтрольного участка границы с Россией на Донбассе для местных жителей. Об этом сообщил вице-премьер — министр по вопросам реинтеграции временно ... подробнее →

На Донбасс приехали послы Польши и Швеции

16.12.2020 08:00

Посол Польши в Украине Бартош Цихоцкий и посол Швеции в Украине Тобиас Тыберг приехали с визитом на Донбасс, сообщает Корреспондент.net . Визит проходит по приглашению министра по вопросам ... подробнее →

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