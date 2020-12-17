Кабмин возобновил аналоговое телевещание на территориях, граничащих с Россией, Крымом и ОРДЛО

17.12.2020 17:00

Кабинет министров Украины восстановил использование аналогового телевизионного вещания на территориях, граничащих с Российской Федерацией и временно оккупированными территориями до восстановления ... подробнее →

В ОРДЛО прибыл 101-й гумконвой МЧС РФ

17.12.2020 16:00

В оккупированные районы Донецкой и Луганской областей Украины прибыл 101-ый так называемый гуманитарный конвой из России, сообщают сепаратистские СМИ. В частности, сообщается, что в Буденовском районе ... подробнее →

В Черниговской области пресекли трансляцию пяти российских телеканалов

17.12.2020 15:00

В Черниговской области прекратили транслировать пять российских телеканалов, ограниченных для показа на территории Украины. Как информирует Цензор.НЕТ , об этом сообщает Нацсовет по вопросам ... подробнее →

Минздрав готовит план вакцинации от коронавируса жителей ВОТ

17.12.2020 14:00

Министерство здравоохранения планирует вакцинировать от коронавируса украинцев, проживающих на оккупированных территориях. Как передает Цензор.НЕТ , об этом во время онлайн-брифинга заявил министр ... подробнее →

Возле Гнутово завершился первый этап разминирования

17.12.2020 13:00

Пиротехники Госслужбы по чрезвычайным ситуациям завершили первый этап разминирования территории возле с.Гнутово Донецкой области. Об этом пресс-служба ведомства сообщает в Telegram, информирует ... подробнее →

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 17 декабря

17.12.2020 12:00

В Украине за минувшие сутки выявлено 12 047 новых случаев инфицирования коронавирусом. В частности, заболели 594 ребенка и 535 медработников, сообщил на своей странице в Facebook министр ... подробнее →

Кабмин расширил круг получателей субсидий на "коммуналку"

17.12.2020 11:00

Кабинет министров Украины усовершенствовал порядок предоставления субсидий: теперь их могут получать семьи заробитчан, люди без дохода и те, кто унаследовал жилье меньше чем год назад. Об этом ... подробнее →

В Германии умер Геннадий Кернес

17.12.2020 10:00

В немецкой клинике в ночь на четверг, 17 декабря, скончался мэр Харькова Геннадий Кернес. Об этом сообщает в соцсетях его друг Павел Фукс и супруга Оксана Гайсинская, передает Корреспондент.net . ... подробнее →

В "ЛНР" отложили открытие КПВВ в Золотом и Счастье на следующий год

17.12.2020 09:00

В Луганске заявили, что по итогам последнего в 2020 году заседании Минской Контактной группы, достигнут небольшой прогресс в вопросе открытия КПВВ в Золотом и Счастье, сообщает Cxid.info . По словам ... подробнее →

Гармаш рассказал об итогах заседания ТКГ по Донбассу

17.12.2020 08:00

Россия нарушает прямую договоренность по допуску Международного комитета Красного Креста в места содержания удерживаемых лиц, а сепаратисты блокируют обмен пленными. Об этом в Facebook заявил ... подробнее →

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