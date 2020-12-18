Украинская COVID-вакцина прошла стадию доклинических испытаний

18.12.2020 17:00

Украинский кандидат в вакцины от коронавируса прошел доклинические испытания, сейчас идет подготовка к началу клинических испытаний, передает Укринформ . Об этом во время Часа вопросов к ... подробнее →

Журналист сообщил о масштабных обысках в торговой сети АЛЛО

18.12.2020 16:00

Главное следственное управление ГФС Украины и Главное управление противодействия экономическим правонарушениям ГФС Украины под процессуальным руководством прокуроров Офиса Генпрокурора провели обыск в ... подробнее →

Ингульцу засчитано техническое поражение за срыв матча с Шахтером

18.12.2020 15:00

Официальный сайт Украинской ассоциации футбола опубликовал решение Контрольно-дисциплинарного комитета по матчу 13-го тура УПЛ Ингулец — Шахтер, сообщает football.ua . КДК УАФ признал вину ... подробнее →

Старшеклассникам из ОРДЛО предлагают дистанционное обучение в украинских школах

18.12.2020 14:00

Ученики, проживающие на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областях, могут подать документы на дистанционное обучение в украинских школах до 1 января. Об этом сообщает телеканал ... подробнее →

Ощадбанк продлил действие платежных карт ВПЛ до весны

18.12.2020 13:00

Ощадбанк продлил действие платежных карт переселенцев до 1 марта 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба банка, передает "Трибун" . Так, карты Ощадбанка внутренне перемещенных лиц, обслуживающихся ... подробнее →

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 18 декабря

18.12.2020 12:00

В Украине за минувшие сутки зафиксировано 12 630 новых случаев заболевания коронавирусом. В частности, заболели 620 детей и 552 медработника, сообщил на своей странице в Facebook министр ... подробнее →

Вакцина Moderna прошла первый этап утверждения в США

18.12.2020 11:00

Консультативный совет Управления по контролю за качеством продуктов и медикаментов США (FDA) подтвердил высокую эффективность коронавирусной вакцины компании Moderna. Об этом сообщает The Washington ... подробнее →

На Донбассе снайпер боевиков ранил украинского воина

18.12.2020 10:00

За прошедшие сутки, 17 декабря, российско-оккупационные войска восемь раз нарушили режим прекращения огня, сообщает пресс-центр ОС в Facebook . По данным штаба, вооруженные формирования Российской ... подробнее →

Сегодня "пенсионный фонд ЛНР" проведет "горячую телефонную линию"

18.12.2020 09:00

Так называемый пенсионный фонд (ПФ) "ЛНР" 18 декабря проведет "горячую телефонную линию". Об этом сообщили в "ведомстве". "18 декабря 2020 года заместитель начальника отдела организации работы по ... подробнее →

Россию на 2 года отстранили от международных спортивных соревнований

18.12.2020 08:00

Спортсменам из РФ до декабря 2022 года запрещено выступать на международных соревнованиях под флагом своей страны. Так их наказали за допинг, сообщает Цензор.НЕТ . Решение принял спортивный ... подробнее →

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