Украинская COVID-вакцина прошла стадию доклинических испытаний18.12.2020 17:00
Украинский кандидат в вакцины от коронавируса прошел доклинические испытания, сейчас идет подготовка к началу клинических испытаний, передает Укринформ . Об этом во время Часа вопросов к ... подробнее →
Журналист сообщил о масштабных обысках в торговой сети АЛЛО18.12.2020 16:00
Главное следственное управление ГФС Украины и Главное управление противодействия экономическим правонарушениям ГФС Украины под процессуальным руководством прокуроров Офиса Генпрокурора провели обыск в ... подробнее →
Ингульцу засчитано техническое поражение за срыв матча с Шахтером18.12.2020 15:00
Официальный сайт Украинской ассоциации футбола опубликовал решение Контрольно-дисциплинарного комитета по матчу 13-го тура УПЛ Ингулец — Шахтер, сообщает football.ua . КДК УАФ признал вину ... подробнее →
Старшеклассникам из ОРДЛО предлагают дистанционное обучение в украинских школах18.12.2020 14:00
Ученики, проживающие на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областях, могут подать документы на дистанционное обучение в украинских школах до 1 января. Об этом сообщает телеканал ... подробнее →
Ощадбанк продлил действие платежных карт ВПЛ до весны18.12.2020 13:00
Ощадбанк продлил действие платежных карт переселенцев до 1 марта 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба банка, передает "Трибун" . Так, карты Ощадбанка внутренне перемещенных лиц, обслуживающихся ... подробнее →
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 18 декабря18.12.2020 12:00
В Украине за минувшие сутки зафиксировано 12 630 новых случаев заболевания коронавирусом. В частности, заболели 620 детей и 552 медработника, сообщил на своей странице в Facebook министр ... подробнее →
Вакцина Moderna прошла первый этап утверждения в США18.12.2020 11:00
Консультативный совет Управления по контролю за качеством продуктов и медикаментов США (FDA) подтвердил высокую эффективность коронавирусной вакцины компании Moderna. Об этом сообщает The Washington ... подробнее →
На Донбассе снайпер боевиков ранил украинского воина18.12.2020 10:00
За прошедшие сутки, 17 декабря, российско-оккупационные войска восемь раз нарушили режим прекращения огня, сообщает пресс-центр ОС в Facebook . По данным штаба, вооруженные формирования Российской ... подробнее →
Сегодня "пенсионный фонд ЛНР" проведет "горячую телефонную линию"18.12.2020 09:00
Так называемый пенсионный фонд (ПФ) "ЛНР" 18 декабря проведет "горячую телефонную линию". Об этом сообщили в "ведомстве". "18 декабря 2020 года заместитель начальника отдела организации работы по ... подробнее →
Россию на 2 года отстранили от международных спортивных соревнований18.12.2020 08:00
Спортсменам из РФ до декабря 2022 года запрещено выступать на международных соревнованиях под флагом своей страны. Так их наказали за допинг, сообщает Цензор.НЕТ . Решение принял спортивный ... подробнее →
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