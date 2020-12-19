В "ДНР" освободили членов семей погибших "защитников республики" от оплаты ЖКУ19.12.2020 17:00
В "ДНР" приняли поправки в закон "О социальной защите членов семей лиц, погибших при защите Донецкой Народной Республики", сообщают СМИ самопровозглашенной республики. "Согласно документу, льготу в ... подробнее →
В соцсетях рассказали о ценах на елочных базарах "ДНР"19.12.2020 15:00
В неподконтрольном украинской власти Донецке работают около 100 елочных базаров. На них представлены различные виды елок и сосен, сообщает РПД "Донецкие новости" . Из сосен продают, в основном, сорт ... подробнее →
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 19 декабря19.12.2020 13:00
Коронавирусом в Украине за прошедшие сутки заразились 11 742 человека. Госпитализировали за сутки 2865 человек, выздоровели 13 314 пациента, 213 человек умерли. Об этом сообщил министр ... подробнее →
184 человека прошли 18 декабря через гумкоридор в Еленовке19.12.2020 11:00
Сто восемдесят четыре человека воспользовались гуманитарным коридором в Еленовке 18 декабря. Об этом сообщили в "МЧС ДНР". "На территорию республики запущено 20 транспортных средств, 124 человека. На ... подробнее →
Названо число людей, уже получивших прививку от коронавируса19.12.2020 10:00
Кампания вакцинации проходит в четырех странах мира и на данный момент прививки от коронавируса уже получили более миллиона жителей планеты. Об этом сообщает американское агентство Bloomberg, передает ... подробнее →
В Украине начали действовать дополнительные карантинные ограничения19.12.2020 09:00
С сегодняшнего дня, 19 декабря, в Украине изменяются ограничения в работе учреждений питания и культуры, в проведении массовых мероприятий в учебных заведениях и помещениях церквей, сообщает Трибун . ... подробнее →
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- В Украине начали действовать дополнительные карантинные ограничения
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