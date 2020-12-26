Коваленко переходит из "Шахтера" в "Аталанту"26.12.2020 17:00
Полузащитник донецкого "Шахтера" Виктор Коваленко отказался от предложения перейти в римскую "Рому" и предпочел стать игроком "Аталанты", сообщает Обозреватель . По информации СМИ, скауты римской ... подробнее →
На КПВВ Донбасса продлили действие карантинных ограничений26.12.2020 15:00
В контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе продлено действие карантинных ограничений на срок, предусмотренный соответствующими актами правительства. Об этом сообщает Госпогранслужба ... подробнее →
Почти 200 человек проследовали через гумкоридор в Еленовке 25 декабря26.12.2020 13:00
196 человек прошли по гуманитарному коридору "Еленовка - Новотроицкое" в пятницу, 25 декабря. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе "МЧС ДНР". "Двадцать пятого декабря функционировал на въезд-выезд ... подробнее →
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 26 декабря26.12.2020 11:00
В Украине за минувшие сутки подтвердили 7 709 случаев заражения COVID-19. При этом наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрированы в Днепропетровской (676), Львовской (676), Киевской ... подробнее →
В Харькове и Макеевке зажгли новогодние "автоелки" (ВИДЕО)26.12.2020 10:00
В Харькове местные автолюбители выстроили рекордно большую елку из машин. В флешмобе приняли участие 1065 водителей со своими авто, что почти втрое больше, чем было в прошлом году, сообщает Харьков ... подробнее →
Зеленский подписал закон о госбюджете-202126.12.2020 09:00
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о государственном бюджете на 2021 год, сообщает Корреспондент.net . Согласно документу, доходы государственного бюджета-2021 составляют 1 трлн 84 ... подробнее →
- На Донбассе два обстрела, ранен украинский военный10:00
- Председатель ОБСЕ Линде посетила КПВВ "Золотое"09:00
- Завтра в Курахово откроют сомременный ЦПАУ08:00
- В ОРДЛО предложили председателю ОБСЕ посетить Донецк и Луганск16:00
- В "центре занятости ДНР" назвали самые востребованые профессии15:00
- Новая глава ОБСЕ отправилась на Донбасс12:00
- В оккупированном Донецке возникли проблемы с работой электротранспорта11:00
- В ТКГ снова не смогли договориться о работе КПВВ в Счастье и Золотом10:00
- В ОРДО планируют ограничить права жителей с украинскими паспортами08:00
- В ОРДО определили 32 пункта вакцинации от коронавируса14:00
- На Донбассе два обстрела, ранен украинский военный10:00
- Председатель ОБСЕ Линде посетила КПВВ "Золотое"09:00
- Завтра в Курахово откроют сомременный ЦПАУ08:00
- Преимущества железной дороги. Как в Украине и Европе борются за пассажиров17:00
- В ОРДЛО предложили председателю ОБСЕ посетить Донецк и Луганск16:00
- В "центре занятости ДНР" назвали самые востребованые профессии15:00
- "Квартал 95" продал франшизу "Лиги смеха" российскому каналу СТС14:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 20 января13:00
- Новая глава ОБСЕ отправилась на Донбасс12:00
- В оккупированном Донецке возникли проблемы с работой электротранспорта11:00
- Преимущества железной дороги. Как в Украине и Европе борются за пассажиров17:00
- Равные возможности в уходе за ребенком. Главное в новом законе о декрете17:00
- Нужна ли 5-леткам школа?14:00
- «Наша зброя – слово» – презентовано книжку про події в Білорусі «Я журналіст. Чому ви мене б’єте?»16:00
- Бюджет-2021: как государство распределит налоги украинцев?12:00
- «Зимние каникулы ради безопасности»: все об ограничениях после праздников17:00
- Агропомощь по-новому: реестр фермеров и онлайн-заявки15:00
- Что следует знать о COVID-тестировании?14:00
- Интернет казино Нетгейм лучшее в своем сегменте18:00
- Бывшие клиенты Донецкоблгаза смогут заплатить за газ онлайн или по старинке15:30
- В ОРДО планируют ограничить права жителей с украинскими паспортами
- Жители ОРДО рассказали о "росте" зарплат и пенсий
- В ДонОГА назвали источник загрязнения Северского Донца
- В "центре занятости ДНР" назвали самые востребованые профессии
- В Луганске изменился порядок оплаты за отопление
- В ОРДО определили 32 пункта вакцинации от коронавируса
- В оккупированном Донецке возникли проблемы с работой электротранспорта
- Новая глава ОБСЕ отправилась на Донбасс
- В ОРДО на одни сутки отменили «комендантский час»
- В ТКГ снова не смогли договориться о работе КПВВ в Счастье и Золотом