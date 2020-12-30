Скандальную Чичерину в России вызвали на допрос за поддержку терроризма

30.12.2020 17:00

Маргинальную российскую певицу Юлию Чичерину, которая имеет незаконные "паспорта ЛНР-ДНР", сегодня, 30 декабря, вызвало на допрос МВД РФ. Об этом она сообщила в своем Телеграмм-канале, передает ... подробнее →

Минздрав заключил первый контракт на поставку вакцины от коронавируса

30.12.2020 15:00

Министерство здравоохранения Украины заключило первый контракт на поставку вакцины производства китайской компании Sinovac Biotech. Об этом в среду, 30 декабря, сообщает пресс-служба Офиса президента, ... подробнее →

В ОРДЛО 208 новых случаев и 24 смерти от коронавируса за сутки

30.12.2020 13:00

За минувшие сутки в отдельных районах Донецкой области было выявлено 185 случаев заболевания коронавирусом. Кроме того, 22 ранее заболевших скончались, а 157 человек выздоровели. Об этом сообщает ... подробнее →

Бюджет-2021: как государство распределит налоги украинцев?

30.12.2020 12:00

В середине декабря Верховная Рада почти конституционным большинством приняла финансовый план на следующий год. Чиновники убеждены, что после доработки бюджет на 2021 стал финансово сбалансированным. ... подробнее →

В "ДНР" предупредили владельцев авто с украинскими номерами

30.12.2020 11:00

Автомобили с украинским номерными знаками, у владельцев которых нет "справки" о пересечении линии соприкосновения, будут отправлять на штрафстоянки. Об этом заявил представитель "мининформации ДНР" ... подробнее →

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 30 декабря

30.12.2020 10:00

В Украине за минувшие сутки выявили 7 986 новых случаев коронавируса, что на тысячу больше, чем днем ранее. При этом 16 355 человек выздоровели. Об этом в среду, 30 декабря, сообщил министр ... подробнее →

В Луганске рассказали о ценах на основные продовольственные и непродовольственные товары

30.12.2020 09:00

Информацию о средних мониторинговых ценах на продовольственные и непродовольственные товары первой необходимости на территории Луганска, накануне Нового Года, подготовила пресс-служба "администрации" ... подробнее →

Степанов назвал сроки поступления в Украину первой партии COVID-вакцины

30.12.2020 08:00

Министерство здравоохранения Украины надеется в феврале 2021 года получить первые 150-200 тыс. доз вакцин от COVID-19 и начать масштабную вакцинацию среди медиков и военнослужащих, находящихся в зоне ... подробнее →

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