В Донецке в новогоднюю ночь запустят дополнительные рейсы общественного транспорта31.12.2020 17:00
Жители Донецка смогут добраться в новогоднюю ночь на праздничные гуляния в центре и вернуться домой на общественном транспорте. Для этого организованы дополнительные рейсы, сообщили в "мэрии". "На ... подробнее →
«Наша зброя – слово» – презентовано книжку про події в Білорусі «Я журналіст. Чому ви мене б’єте?»31.12.2020 16:00
У грудні вийшла в світ спільна книга Національної спілки журналістів України (НСЖУ) та Асоціацієї польських журналістів (SDP) «Я журналіст. Чому ви мене б’єте?». Це видання є проявом ... подробнее →
В Китае одобрили вакцину Sinopharm для массового использования31.12.2020 15:00
Китай одобрил свою первую вакцину против COVID-19 для всеобщего использования. Ее разработала дочерняя компания поддерживаемого государством фармацевтического гиганта Sinopharm. Об этом пишет Reuters, ... подробнее →
В «Л-ДНР» анонсировали поставки российской вакцины от COVID-19 «уже в январе»31.12.2020 13:00
Первая партия российской вакцины Sputnik V поступит в «Л-ДНР» в январе 2021 года. Об этом сегодня, 31 декабря, синхронно заявили «глава ДНР» Денис Пушилин и «глава ... подробнее →
На Донбассе подорвался трактор с трактористом31.12.2020 11:00
Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ зафиксировала ранение гражданского в Донецкой области. Мужчина подорвался на взрывном устройстве. Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ, передает ... подробнее →
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 31 декабря31.12.2020 10:00
По состоянию на 31 декабря 2020 года зафиксировано 9 699 новых больных коронавирусной инфекцией. Среди них – 341 ребенок и 439 медработников. Об этом сообщил глава Минздрава Максим Степанов в ... подробнее →
В Киеве зафиксирована рекордно теплая ночь31.12.2020 09:00
Ночь на 30 декабря 2020 года в Киеве стала самой теплой за все время наблюдений. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского. "По ... подробнее →
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