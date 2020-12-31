В Донецке в новогоднюю ночь запустят дополнительные рейсы общественного транспорта 31.12.2020 17:00 Жители Донецка смогут добраться в новогоднюю ночь на праздничные гуляния в центре и вернуться домой на общественном транспорте. Для этого организованы дополнительные рейсы, сообщили в "мэрии". "На ... подробнее →

В Китае одобрили вакцину Sinopharm для массового использования 31.12.2020 15:00 Китай одобрил свою первую вакцину против COVID-19 для всеобщего использования. Ее разработала дочерняя компания поддерживаемого государством фармацевтического гиганта Sinopharm. Об этом пишет Reuters, ... подробнее →