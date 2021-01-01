В пятницу, 1 января, группировка «ДНР» возобновила работу пункта пропуска «Еленовка» под Донецком. Об этом сообщает «штаб ДНР по предупреждению коронавируса». ... подробнее →

За минувшие сутки, 31 декабря, в Украине зафиксировано 9 432 новых случая заболевания коронавирусной болезнью Covid-19, 10 016 человек выздоровели, умерли 147 пациентов. Об этом сообщается на сайте ... подробнее →

Всемирная организация здравоохранения одобрила вакцину Pfizer/BioNTech для применения в чрезвычайных ситуациях. Об этом сообщает пресс-служба ВОЗ, передает LIGA.net . Решение ВОЗ дает странам ... подробнее →

В Украине сегодня, 1 января, начал действовать закон № 978-ІХ о бесплатном питании для детей погибших военных. Текст закона опубликован на сайте ВР, сообщает Корреспондент.net . Ранее бесплатным ... подробнее →

В зоне ООС в новогоднюю ночь не обошлось без обстрелов 01.01.2021 11:00 В районе проведения операции Объединенных сил в новогоднюю ночь было зафиксировано шесть нарушений режима прекращения огня. Об этом сообщает штаб сил ООС, передает Корреспондент.net . В районе ... подробнее →

Народный синоптик дал прогноз погоды до конца зимы 01.01.2021 10:00 Как рассказал народный синоптик Владимир Деркач, в январе украинцев ожидает два периода похолодания, но в целом – второй зимний месяц будет аномально теплым. Об этом он заявил в эфире телеканала ... подробнее →

В Украине выросла стоимость оформления биометрических документов 01.01.2021 09:00 С 1 января 2021 года государственное предприятие "Полиграфический комбинат "Украина" меняет стоимость бланков биометрических документов. Об этом сообщила Государственная миграционная служба Украины, ... подробнее →