Вчера через КПВВ «Станица Луганская» прошло рекордно малое число людей02.01.2021 17:00
Рекордно низкий пассажиропоток был зарегистрирован 1 января на пункте перехода у Станицы Луганской. Об этом сообщили в пресс-центре штаба ООС . Первого января КПВВ «Станица Луганская» ... подробнее →
Харьковский "Биолек" подал документы на регистрацию вакцины "Спутник V" в Украине02.01.2021 15:00
Харьковская фармацевтическая компания "Биолек" подала документы на регистрацию в Украине российской вакцины "Спутник V". Об этом рассказал председатель политического совета украинской партии ... подробнее →
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 2 января02.01.2021 13:00
В Украине за минувшие сутки выявили 5 038 случаев заражения коронавирусом. Об этом в субботу, 2 января, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook . Он также уточнил, что за сутки ... подробнее →
1 января гуманитарным коридором в Еленовке воспользовались всего 60 человек02.01.2021 11:00
Шестьдесят человек в пятницу, 1 января, пересекли линию разграничения через контрольный пункт въезда и выезда "Новотроицкое – Еленовка" к югу от Донецка. Об этом сообщили в пресс-службе "МЧС ... подробнее →
В ОРДО произошла масштабная авария на линиях электросетей02.01.2021 10:00
Порядка 12 тысяч абонентов в ДНР оказались без света 1 января из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом сообщили в пресс-службе "министерства угля и энергетики". "По состоянию на 9:00 1 января ... подробнее →
Израиль за две недели вакцинировал от коронавируса более 10% населения02.01.2021 09:00
В течение двух недель прививки от коронавируса сделали уже более десяти процентов населения Израиля. Об этом сообщает Deutsche Welle . "Израиль демонстрирует высокие темпы вакцинации населения от ... подробнее →
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