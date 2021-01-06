ФК «Оболонь» подписал контракт с футболистом из ОРЛО06.01.2021 17:00
Руководство ФК «Оболонь» подписало контракт с украинским защитником Алексеем Лобовым. Контракт с 23-летним футболистом рассчитан до конца следующего сезона. Об этом сообщается на ... подробнее →
В ОРДО анонсировали модернизацию пунктов пропуска на границе с РФ06.01.2021 16:00
Расположенные на неподконтрольном Украине участке украино-российской границе пункты пропуска "власти" ОРДО планируют "оборудовать современными средствами контроля". Об этом сообщили в так называемом ... подробнее →
В Луганске произошел взрыв в доме одного из главарей "ЛНР"06.01.2021 15:00
СМИ оккупированного Луганска сообщили о взрыве в жилом многоэтажном доме в квартале 50 лет Октября, но официальных версий произошедшего не озвучили. "Взрыв раздался около 1:00 6 января на третьем ... подробнее →
Нужна ли 5-леткам школа?06.01.2021 14:00
Последние месяцы в семьях будущих первоклассников не утихают дискуссии о целесообразности начальной школы с 5 лет. Тему для обсуждения предложило Министерство образования и науки. Там считают, что ... подробнее →
В ОРДЛО зарегистрировано более 300 новых случаев COVID-19 за сутки06.01.2021 13:00
Триста два новых случая коронавирусной инфекции диагностировано в "ДНР" по результатам исследований 5 января. Об этом сообщили в "министерстве здравоохранения республики". В ведомстве добавили, что ... подробнее →
В оккупированной Горловке сгорел храм06.01.2021 12:00
В оккупированной Горловке полностью сгорел храм святителя Василия. Об этом сообщают в соцсетях и в так называемом "МЧС ДНР", передает "Трибун" . "В Горловке вчера в результате пожара полностью ... подробнее →
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 6 января06.01.2021 11:00
За минувшие сутки в Украине выявили 6911 новых случаев коронавируса, свидетельствуют данные Минздрава в среду, 6 января. Всего инфекцию подтвердили у 1 090 496 человек. За сутки от COVID-19 ... подробнее →
В "ДНР" пока не будут штрафовать за отсутствие ОСАГО06.01.2021 10:00
В ОРДО отложили штрафы за отсутствие ОСАГО. Об этом заявили в так называемом "ГАИ ДНР", передает "ДонПресс" . "При принятии „закона ДНР“ „Об ОСАГО“ возникли ... подробнее →
Сегодня состоится премьера сериала об "украинском Шерлоке" (ВИДЕО)06.01.2021 09:00
Сегодня в 21:30 на канале ICTV состоится премьера пилотной серии отечественного ретро-детектива "Лучший сыщик" об "украинском Шерлоке Холмсе". Как передает Цензор.НЕТ , об этом сообщает Media ... подробнее →
Кабмин разрешил продавать бытовую химию и прессу во время локдауна06.01.2021 08:00
Кабинет министров добавил бытовую химию и печатную прессу в список товаров, которые можно будет продавать в магазинах во время локдауна с 8 по 24 января, заявил представитель правительства в Верховной ... подробнее →
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