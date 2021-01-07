Информация о работе КПВВ «Еленовка» 8 января 07.01.2021 16:00 В пятницу, 8 января, КПВВ «Еленовка» будет осуществлять пропуск граждан на въезд и выезд, сообщили в "межведомственном оперативном штабе ДНР". Пересечь линию разграничения можно будет с ... подробнее →

На водопроводе "Горловка – Торецк" обнаружили еще один прорыв 07.01.2021 14:00 В Донецкой области на водопроводе "Горловка - Торецк" по состоянию на 07:00 7 января обнаружен один прорыв, население 5 населенных пунктов до сих пор без питьевой воды. Об этом сообщается на сайте ... подробнее →

Конгресс США утвердил победу Байдена на президентских выборах 07.01.2021 12:00 Американские конгрессмены в ходе совместного заседания сертифицировали результаты выборов президента США, утвердив победу демократа Джо Байдена. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN. Байден ... подробнее →