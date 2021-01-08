Pfizer заявила об эффективности своей вакцины против 16 мутаций COVID-1908.01.2021 17:00
Вакцина от COVID-19 производства BioNTech/Pfizer эффективна в борьбе с ключевой мутацией, имеющейся у новых вариантов коронавируса, в том числе тех, что получили широкое распространение в ... подробнее →
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 8 января08.01.2021 15:00
После четырех дней роста суточный прирост коронавируса в Украине снизился, свидетельствуют данные Минздрава в пятницу, 8 января. Так, за минувшие сутки выявили 5 676 случаев COVID-19, тогда как днем ... подробнее →
Боевики дали гарантии безопасности для ремонта водопровода под Торецком08.01.2021 13:00
Пророссийские боевики на Донбассе дали украинской стороне гарантии безопасности для ремонта водопровода под Торецком Донецкой области. Работы должны начаться сегодня. Об этом говорится в сообщении ... подробнее →
Число жертв беспорядков в Вашингтоне возросло до 508.01.2021 11:00
В результате беспорядков в США 6 января, которые сопровождались захватом Капитолия, погибли пять человек. Полиция официально подтвердила смерть своего сотрудника, передает РБК-Украина . Сообщается, ... подробнее →
В Украине начался локдаун. Полный список ограничений08.01.2021 10:00
Правительство не стало отменять и переносить анонсируемый ранее зимний жесткий карантин и уже в полночь 8 января в силу вступили ограничения всеукраинского локдауна, который продлится до 24 января ... подробнее →
Кабмин разрешил въезжающим из ОРДЛО и Крыма делать экспресс-тест на COVID вместо ПЦР08.01.2021 09:00
Правительство Украины разрешило для проверки въезжающих из ОРДЛО и Крыма на наличие коронавируса наряду с ПЦР-тестированием использовать также экспресс-тестирование на антиген, передает Цензор.НЕТ . ... подробнее →
- В ОРДЛО презентовали доктрину «Русский Донбасс»17:00
- 29 января возобновит работу гуманитарный коридор в Еленовке15:00
- Глава миссии МККК в Украине посетила ОРЛО13:00
- В ГПУ рассказали о подозреваемых в преступлениях в донецкой тюрьме «Изоляция»11:00
- В оккупированный Донецк прибыл "отряд" российских пропагандистов09:00
- Советники лидеров "Нормандской четверки" провели очередную встречу08:00
- "ЦРБ ДНР" запустил мобильное приложение для безналичных платежей17:00
- СБУ блокировала масштабные поставки продукции из ОРЛО14:00
- Донецкая железная дорога запускает ускоренные пригородные поезда13:00
- В сети опубликовали фото тюрьмы "Изоляция" в оккупированном Донецке11:00
- Из-за коронавируса умер легендарный советский актер09:00
- В ЕС одобрили COVID-вакцину AstraZeneca08:00
- В ОРДЛО презентовали доктрину «Русский Донбасс»17:00
- Телеканал "112 Украина" оштрафовали за разжигание вражды16:00
- 29 января возобновит работу гуманитарный коридор в Еленовке15:00
- СБУ перекрыла канал сбыта контрафактных сигарет из ОРДЛО и Крыма14:00
- Глава миссии МККК в Украине посетила ОРЛО13:00
- Как выбрать женские ботинки11:45
- В ГПУ рассказали о подозреваемых в преступлениях в донецкой тюрьме «Изоляция»11:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 28 января10:00
- Как выбрать женские ботинки11:45
- Поддержка бизнеса 2021. «Карантинные» восемь тысяч и продолжение «доступных кредитов»14:00
- Преимущества железной дороги. Как в Украине и Европе борются за пассажиров17:00
- Равные возможности в уходе за ребенком. Главное в новом законе о декрете17:00
- Нужна ли 5-леткам школа?14:00
- «Наша зброя – слово» – презентовано книжку про події в Білорусі «Я журналіст. Чому ви мене б’єте?»16:00
- Бюджет-2021: как государство распределит налоги украинцев?12:00
- «Зимние каникулы ради безопасности»: все об ограничениях после праздников17:00
- Агропомощь по-новому: реестр фермеров и онлайн-заявки15:00
- Что следует знать о COVID-тестировании?14:00
- В ОРДО с 1 февраля хотят опять повысить коммунальные тарифы
- СБУ блокировала масштабные поставки продукции из ОРЛО
- В сети опубликовали фото тюрьмы "Изоляция" в оккупированном Донецке
- Донецкая железная дорога запускает ускоренные пригородные поезда
- В оккупированный Донецк прибыл "отряд" российских пропагандистов
- В ОРДЛО презентовали доктрину «Русский Донбасс»
- "ЦРБ ДНР" запустил мобильное приложение для безналичных платежей
- Пушилин пригласил в "ДНР" русскоязычных студентов из Украины
- Кравчук заявил об "исчезновении" пленных из "списка Медведчука"
- Советники лидеров "Нормандской четверки" провели очередную встречу