Турция начинает вакцинацию китайской вакциной Sinovac

12.01.2021 17:00

На этой неделе в Турции начнется вакцинация от коронавируса препаратом китайской компании Sinovac, сообщил во вторник, 12 января, президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, передает Корреспондент.net . ... подробнее →

В ОРДО ввели обязательный техосмотр автотранспорта

12.01.2021 16:00

Оккупационная администрация в ОРДО "официально" вводит обязательный техосмотр авто. Об этом сообщают в так называемом "правительстве ДНР", передает "Трибун" . Так, "правительство" утвердило "правила ... подробнее →

Жители Донецка жалуются на странный "оранжевый" газ

12.01.2021 15:00

Жители неподконтрольного Украине Донецка жалуются на то, что в их квартиры поступает газ оранжевого цвета, который практически не греет, странно пахнет и коптит. Об этом сообщают пользователи в ... подробнее →

ТАСС анонсировал встречу советников "Нормандской четверки"

12.01.2021 14:00

Заместитель руководителя Администрации президента РФ Дмитрий Козак "прибыл с рабочей поездкой в Берлин для участия во встрече политических советников нормандского формата" (Россия, Германия, Украина и ... подробнее →

11 января гуманитарным коридором на КПВВ «Еленовка» воспользовались 105 человек

12.01.2021 13:00

Сто пять человек пересекли 11 января линию разграничения между "ДНР" и Украиной через гуманитарный коридор, организованный на территории контрольного пункта въезда и выезда "Еленовка" к югу от ... подробнее →

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 12 января

12.01.2021 12:00

За минувшие сутки в Украине зафиксированы 5 116 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболел 131 ребенок и 309 медработников. Об этом в сети Facebook сообщает министр ... подробнее →

Мобильные отделения «Ощадбанка» на Донбассе вышли из строя

12.01.2021 11:00

Согласно информации, размещенной на сайте Минреинтеграции , все мобильные бронированные отделения Ощадбанка на базе автомобилей КРАЗ находятся на капитальном ремонте. Поэтому с 11 по 15 января у ... подробнее →

Изменились правила въезда из России в Украину

12.01.2021 10:00

В новый список стран со значительным распространением COVID-19 (страны красной зоны), который опубликовало 11 января МОЗ Украины, вошла Российская Федерация. Поэтому, при поездке из Донецка или ... подробнее →

На Донбассе за сутки - 10 нарушений "тишины", один украинский воин погиб

12.01.2021 09:00

За прошедшие сутки, 11 января, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано десять нарушений режима прекращения огня. Все они были совершены в районе ответственности ... подробнее →

Минэнерго представило "план по существенному снижению тарифов на газ"

12.01.2021 08:00

Врио министра энергетики Юрий Витренко на совещании по вопросам энергетического рынка под председательством президента Владимира Зеленского представил предварительный план по существенному снижению ... подробнее →

Показано c 1 по 10 (из 10 новостей)

Архив всех новостей
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх