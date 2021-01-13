С 14 января предпринимателей будут штрафовать за отсутствие масок у посетителей

13.01.2021 17:00

С завтрашнего дня в Украине начнут штрафовать владельцев бизнеса за отсутствие масок у посетителей. Как передает Цензор.НЕТ , документ опубликован в издании "Голос Украины". Согласно закону, штрафы ... подробнее →

В РФ назвали причину аварии автобуса Москва - Донецк

13.01.2021 16:00

По словам представителя Министерства транспорта Ростовской области вероятной причиной аварии автобуса, следовавщего из Москвы в ОРДЛО, стали "лысая" резина и "сильный боковой ветер", информирует ... подробнее →

Опубликованы адреса пунктов обогрева в Луганской области

13.01.2021 15:00

В связи со значительным понижением температуры воздуха Луганская областная военно-гражданская администрация опубликовала информацию о местах расположения на территории Луганской области пунктов ... подробнее →

Маломобильных граждан призвали воздержаться от пересечения КПВВ «Станица Луганская»

13.01.2021 14:00

Сегодня, 13 января, электрокары гуманитарной миссии «Пролиска», работающей при поддержке UNHCR Ukraine – Aгентство ООН по делам беженцев в Украине, не вышли на маршрут на КПВВ ... подробнее →

В ОРДО назвали причину желтого цвета водопроводной воды

13.01.2021 13:00

В ОРДО обнаружили причину того, почему из кранов течет вода желтого цвета. Об этом сообщает пресс-служба КП "Вода Донбасса", передает передает Depo.Донбасс . "По результатам исследований лабораторий, ... подробнее →

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 13 января

13.01.2021 12:00

В Украине за последние 24 часа выявили 6 409 новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19, что существенно выше вчерашнего показателя. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов утром ... подробнее →

На трассе М-4 «Дон» опрокинулся автобус Москва — Донецк

13.01.2021 11:00

В Ростовской области РФ, перевернулся автобус с пассажирами, следовавший по маршруту Москва — Донецк, информирует Depo.Донбасс . Как сообщает ГУ МЧС России по Ростовской области, ДТП произошло ... подробнее →

В Украине из-за снегопадов обесточены 55 населенных пунктов

13.01.2021 10:00

В Украине из-за сложных погодных условий обесточены 55 населенных пункта в четырех областях. Об этом сообщает ГСЧС в утренней сводке в среду, 13 января. "По состоянию на 7:00 в результате осложнения ... подробнее →

В Бразилии пересмотрели результаты испытаний китайской вакцины от COVID-19

13.01.2021 09:00

Созданная китайской компанией Sinovac Biotech вакцина от COVID-19 продемонстрировала гораздо более низкую эффективность в результате испытаний, проведенных в Бразилии, чем та, что была первоначально ... подробнее →

В ОП рассказали об итогах встречи нормандских советников

13.01.2021 08:00

На встрече советников лидеров стран нормандской четверки обсудили состояние выполнения договоренностей, достигнутых на саммите в Париже в декабре 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба офиса ... подробнее →

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