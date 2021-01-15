В КП "Вода Донбасса" прокомментировали слухи о "плохой" воде15.01.2021 18:00
Уже несколько дней в соцсетях по всей Донецкой области люди распространяют сообщение о том, что с водопроводную воду "ни в коем случае нельзя использовать в пищу или чай даже кипяченой". Утверждается, ... подробнее →
Ситуация на КПВВ Донбасса утром 15 января по данным ГПСУ15.01.2021 17:00
В пятницу, 15 января, на один день открылся “гуманитарный коридор” на границе с временно оккупированной частью Донетчины. Пункт пропуска в соседней Луганской области работает ежедневно. Об ... подробнее →
Рада запустила опрос относительно сокращения числа нардепов15.01.2021 16:00
На официальном Telegram-канале Верховной Рады запустили опрос относительно сокращения количества народных депутатов в парламенте. Как информирует Цензор.НЕТ , об этом говорится в сообщении ... подробнее →
Открыта "горячая линия" для оказания помощи гражданам Украины в Индонезии15.01.2021 15:00
Посольство Украины открыло "горячую линию" для оказания помощи гражданам Украины в Индонезии, где накануне произошло сильное землетрясение, передает Цензор.НЕТ . Об этом сообщил спикер Министерства ... подробнее →
Украина увеличит мощность радиостанций на Донбассе15.01.2021 14:00
Украина намерена увеличить мощность радиовещания на оккупированный Донбасс. Более мощные передатчики установят на линии разграничения. Об этом сообщает Национальный совет по вопросам телевидения и ... подробнее →
В Украине началась акция "Стоп тарифный геноцид"15.01.2021 13:00
В городах Украины началась всеукраинская акция "Стоп тарифный геноцид". Митинги проходят в Киеве, Одессе, Херсоне, Сумах, Виннице, Черкассах и других городах, передает Корреспондент.net . Требования ... подробнее →
Стало известно точное количество паспортов РФ и "Л/ДНР", выданных в ОРДЛО15.01.2021 12:00
На Донбассе паспорта Российской Федерации и "Л/ДНР" незаконно выдали для более миллиона граждан оккупированных территорий. Об этом сообщает "Восточная правозащитная группа" . "Количество выданных ... подробнее →
В оккупированном Донецке легендарному стадиону «Шахтер» отключили свет и газ15.01.2021 11:00
В ОРДО отрезали от электро- и газоснабжения стадион "Шахтер", на котором в последнее время тренировались дети из спортивных футбольных секций. Об этом пишут в соцсетях, передает ОстроВ . "Стадион ... подробнее →
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 15 января15.01.2021 10:00
По состоянию на утро пятницы, 15 января, количество зараженных коронавирусом в Украине увеличилось на 8 199 человек. Об этом рассказал министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook . В ... подробнее →
На КПВВ «Новотроицкое» начинают бесплатное тестирование на COVID-1915.01.2021 09:00
С 15 января на территории сервисного центра у КПВВ «Новотроицкое» прибывшие из ОРДО смогут пройти бесплатное антигенное экспресс-тестирование на коронавирус, передает РПД «Донецкие ... подробнее →
За сутки на Донбассе 6 нарушений режима "тишины", один раненый воин, - штаб ОС15.01.2021 08:00
За прошедшие сутки, 14 января, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 6 нарушений режима прекращения огня. Все они были совершены в районе ответственности ... подробнее →
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