В КП "Вода Донбасса" прокомментировали слухи о "плохой" воде 15.01.2021 18:00 Уже несколько дней в соцсетях по всей Донецкой области люди распространяют сообщение о том, что с водопроводную воду "ни в коем случае нельзя использовать в пищу или чай даже кипяченой". Утверждается, ... подробнее →

Рада запустила опрос относительно сокращения числа нардепов 15.01.2021 16:00 На официальном Telegram-канале Верховной Рады запустили опрос относительно сокращения количества народных депутатов в парламенте. Как информирует Цензор.НЕТ , об этом говорится в сообщении ... подробнее →