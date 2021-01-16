Стал известен транслятор церемонии инаугурации Байдена в Украине16.01.2021 17:00
Телеканал UA:Перший проведет прямую трансляцию церемонии инаугурации избранного президента США Джозефа Байдена. Об этом говорится в сообщении американского посольства в Украине, опубликованном на его ... подробнее →
Макеевка осталась без телефонной связи16.01.2021 15:00
В Макеевке в результате пожара в офисе местной телекоммуникационной компании "Комтел" не работает городская телефонная связь. Об этом сообщили в "МЧС ДНР". "В результате аварии на объекте ГП "Комтел" ... подробнее →
В ОРДО озвучили штрафы за вождение автомобиля без техосмотра16.01.2021 13:00
В так называемом «ГАИ ДНР» проинформировали о том, что грозит водителям, в случае управления автомобилем, не прошедшим техосмотр, сообщает сайт novosti.dn.ua . За вождение без прохождения ... подробнее →
15 января через КПВВ «Еленовка» линию разграничения пересекли 137 человек16.01.2021 11:00
Контрольно-пропускной пункт въезда и выезда «Еленовка» 15 января был открыт для пропуска жителей по гуманитарному коридору. По данным "МЧС ДНР", в этот день на территорию "республики" ... подробнее →
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 16 января16.01.2021 10:00
7 729 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 16 января 2021 года. В частности, заболели 245 детей и 369 медработников. Об этом сообщил в соцсети Фейсбук ... подробнее →
Минздрав сократил список стран красной зоны16.01.2021 09:00
Минздрав обновил список стран красной и зеленой зон - с учетом последних данных по количеству активных случаев COVID-19 на 100 тысяч населения. Об этом в пятницу, 15 января, сообщает пресс-служба ... подробнее →
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