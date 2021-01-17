Гороскоп на неделю с 18 по 24 января 17.01.2021 15:00 ОВЕН Овны марта и первой декады апреля могут взяться за покорение всевозможных вершин — сейчас они в состоянии доказать себе и окружающим, что способны на многое! У родившихся во второй декаде ... подробнее →

Местные выборы в марте не состоятся в 18 ОТГ Донбасса 17.01.2021 13:00 В марте 2021 года не состоятся местные выборы в 10 территориальных громадах Донецкой области и в 8 Луганской области, сообщает пресс-служба Донецкой ОГА . Такое решение было принято на совещании с ... подробнее →