На этой неделе Украину с рабочим визитом посетит действующая глава ОБСЕ Анн Линде, сообщили в Министерстве иностранных дел Украины. "19-20 января действующий глава ОБСЕ, Министр иностранных дел ... подробнее →

В «ДНР» люди возмущены информацией «министерства экономразвития» о росте средней зарплаты и пенсии в «республике». Местные жители в соцсетях сообщают о своих ... подробнее →

В Азербайджане начался первый этап вакцинации против коронавируса COVID-19. Она будет добровольной, сообщает Haqqin.az в понедельник, 18 января. По данным Минздрава страны, Азербайджан участвует в ... подробнее →

Сегодня, 18 января, делегация Посольства Латвийской Республики посетила Луганщину, сообщает Восточный вариант . Дипломаты обсудили ряд важных вопросов о развитии Луганщины с главой ЛугОГА Сергеем ... подробнее →

В ОРДО на одни сутки отменили «комендантский час» 18.01.2021 12:00 На неподконтрольной Украине территории Донецкой области по случаю празднования Крещения с 23:00 часов 18 января до 05:00 часов 19 января 2021 года будет приостановлено действие так называемого ... подробнее →

Кабмин определился с ценой на газ для населения 18.01.2021 11:00 Цена на газ для населения в Украине снижена до 6,99 грн за кубометр. Такое решение на внеочередном заседании принял Кабинет Министров, об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает ... подробнее →