Латвийские дипломаты привезли гуманитарную помощь для детей Станицы Луганской

18.01.2021 17:00

Сегодня, 18 января, делегация Посольства Латвийской Республики посетила Луганщину, сообщает Восточный вариант . Дипломаты обсудили ряд важных вопросов о развитии Луганщины с главой ЛугОГА Сергеем ... подробнее →

Азербайджан начал вакцинацию населения спорной китайской вакциной

18.01.2021 16:00

В Азербайджане начался первый этап вакцинации против коронавируса COVID-19. Она будет добровольной, сообщает Haqqin.az в понедельник, 18 января. По данным Минздрава страны, Азербайджан участвует в ... подробнее →

Жители ОРДО рассказали о "росте" зарплат и пенсий

18.01.2021 15:00

В «ДНР» люди возмущены информацией «министерства экономразвития» о росте средней зарплаты и пенсии в «республике». Местные жители в соцсетях сообщают о своих ... подробнее →

Завтра Украину посетит новый председатель ОБСЕ

18.01.2021 14:00

На этой неделе Украину с рабочим визитом посетит действующая глава ОБСЕ Анн Линде, сообщили в Министерстве иностранных дел Украины. "19-20 января действующий глава ОБСЕ, Министр иностранных дел ... подробнее →

Два человека погибли в результате пожара в частном отеле в Одессе

18.01.2021 13:00

17 января в 20:30 в Приморском районе Одессы по ул. Посмитного 10/12 произошло возгорание третьего этажа и крыши трехэтажного жилого дома, в котором располагался частный отель. Об этом сообщает ... подробнее →

В ОРДО на одни сутки отменили «комендантский час»

18.01.2021 12:00

На неподконтрольной Украине территории Донецкой области по случаю празднования Крещения с 23:00 часов 18 января до 05:00 часов 19 января 2021 года будет приостановлено действие так называемого ... подробнее →

Кабмин определился с ценой на газ для населения

18.01.2021 11:00

Цена на газ для населения в Украине снижена до 6,99 грн за кубометр. Такое решение на внеочередном заседании принял Кабинет Министров, об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает ... подробнее →

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 18 января

18.01.2021 10:00

3 034 новых случая коронавирусной болезни COVID-19 зафиксированы в Украине за минувшие сутки. Об этом сообщил в соцсети Фейсбук глава МОЗ Максим Степанов. В частности, заболели 107 детей и 87 ... подробнее →

В Луганске изменился порядок оплаты за отопление

18.01.2021 09:00

В оккупированном Луганске оккупационные "власти" стали по-новому начислять тарифы за отопление. Об этом сообщают местные жители в соцсетях, передает "Трибун" . "Жители Луганска встретили Новый год с ... подробнее →

У берегов Турции затонул сухогруз с украинским экипажем

18.01.2021 08:00

У берегов Турции затонуло судно Arvin с экипажем из 10 украинских и 2 иностранных моряков, сообщает Цензор.НЕТ . 6 человек спасены, 1 погиб, поиски 5 продолжаются. Спасенные граждане Украины: 1. ... подробнее →

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