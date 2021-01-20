Преимущества железной дороги. Как в Украине и Европе борются за пассажиров20.01.2021 17:00
Путешествовать по Европе самолетом становится стыдно. После резких выступлений шведской активистки Греты Тунберг европейцы все чаще выбирают железную дорогу как экологическую альтернативу. Поезда в ... подробнее →
В ОРДЛО предложили председателю ОБСЕ посетить Донецк и Луганск20.01.2021 16:00
Действущего председателя ОБСЕ, министра иностранных дел Швеции Анн Линде пригласили посетить ОРДЛО. Об этом синхронно заявили "главы МИД" "ДНР" и "ЛНР" Наталья Никонорова и Владислав Дейнего, сообщают ... подробнее →
В "центре занятости ДНР" назвали самые востребованые профессии20.01.2021 15:00
В ОРДО на местном пропагандистском телеканале "Юнион" показали видеосюжет о наиболее востребованных профессиях. Об этом пишет Telegram-канал "Вольнодумец", передает Depo.Донбасс . "Сейчас наиболее ... подробнее →
"Квартал 95" продал франшизу "Лиги смеха" российскому каналу СТС20.01.2021 14:00
Проект студии Квартал 95 "Лига смеха" продан российскому каналу СТС и будет запущен уже этой весной, сообщает LIGA.net . По оценкам участников рынка, студия Квартал 95, в которой Владимиру Зеленскому ... подробнее →
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 20 января20.01.2021 13:00
В Украине за сутки 4383 новых случая коронавируса, всего в стране уже 1172038 случаев инфицирования. Об этом сообщает Минздрав в среду, 20 января. При этом выздоровел за сутки 14 501 человек (всего ... подробнее →
Новая глава ОБСЕ отправилась на Донбасс20.01.2021 12:00
Глава Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Анн Линде отправилась с рабочей поездкой на Донбасс. Ее сопровождает министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Об этом он ... подробнее →
В оккупированном Донецке возникли проблемы с работой электротранспорта20.01.2021 11:00
Движение городского электротранспорта по семи маршрутам в оккупированном Донецке приостановлено из-за обрыва контактной сети. Об этом сообщил так называемый "глава администрации" города Алексей ... подробнее →
В ТКГ снова не смогли договориться о работе КПВВ в Счастье и Золотом20.01.2021 10:00
Во время сегодняшнего заседания гуманитарной подгруппы Трехсторонней контактной группы (Украина, Россия, ОБСЕ) сторонам не удалось разблокировать пропуск через КПВВ «Счастье» и ... подробнее →
На МКС американцы поделились едой с россиянами20.01.2021 09:00
Американские астронавты поделились едой с российскими коллегами на борту Международной космической станции (МКС) из-за переноса запуска грузового корабля "Прогресс", который должен был доставить ... подробнее →
В ОРДО планируют ограничить права жителей с украинскими паспортами20.01.2021 08:00
Террористы ОРДО решили лишить гражданских и имущественных прав жителей с паспортами Украины. Эти меры могут затронуть от полутора до двух миллионов человек. Об этом сообщает онлайн-издание "Спектр", ... подробнее →
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