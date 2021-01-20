Проект студии Квартал 95 "Лига смеха" продан российскому каналу СТС и будет запущен уже этой весной, сообщает LIGA.net . По оценкам участников рынка, студия Квартал 95, в которой Владимиру Зеленскому ... подробнее →

В ОРДО на местном пропагандистском телеканале "Юнион" показали видеосюжет о наиболее востребованных профессиях. Об этом пишет Telegram-канал "Вольнодумец", передает Depo.Донбасс . "Сейчас наиболее ... подробнее →

Действущего председателя ОБСЕ, министра иностранных дел Швеции Анн Линде пригласили посетить ОРДЛО. Об этом синхронно заявили "главы МИД" "ДНР" и "ЛНР" Наталья Никонорова и Владислав Дейнего, сообщают ... подробнее →

Путешествовать по Европе самолетом становится стыдно. После резких выступлений шведской активистки Греты Тунберг европейцы все чаще выбирают железную дорогу как экологическую альтернативу. Поезда в ... подробнее →

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 20 января 20.01.2021 13:00 В Украине за сутки 4383 новых случая коронавируса, всего в стране уже 1172038 случаев инфицирования. Об этом сообщает Минздрав в среду, 20 января. При этом выздоровел за сутки 14 501 человек (всего ... подробнее →

Новая глава ОБСЕ отправилась на Донбасс 20.01.2021 12:00 Глава Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Анн Линде отправилась с рабочей поездкой на Донбасс. Ее сопровождает министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Об этом он ... подробнее →