22 января состоится очередное открытие КПВВ «Еленовка»21.01.2021 17:00
22 января 2021 года подконтрольный НВФ «ДНР» КПВВ «Еленовка» будет осуществлять пропуск граждан на въезд и выезд. Об этом сообщили в так называемом «оперативном штабе ... подробнее →
Венгрия зарегистрировала российскую вакцину "Спутник V"21.01.2021 16:00
Венгерский регулятор выдал разрешение на использование российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Об этом пишет Politico, передает Цензор.НЕТ . Руководитель регулятора Матьянш Сентивани отметил, ... подробнее →
Правозащитники сообщили об освобождении пленных из "списка Медведчука"21.01.2021 15:00
Главари ОРДЛО 20 января отпустили для передачи в Украину несколько человек, помилованных заранее, сообщает Восточная правозащитная группа . "Сегодня они доставлены в РФ, из Минска их должен был ... подробнее →
В "ДНР" заявили о взломе сайта "Донецкого агентства новостей"21.01.2021 14:00
На страницах так называемого "официального" сайта "ДНР" появилась информация за подписью "заместителя министра здравоохранения", в которой жителей оккупированного Донбасса предупреждают о серьезных ... подробнее →
"Укрзализныця" временно приостановила продажу билетов21.01.2021 13:00
"Укрзализныця" предупредила о временной приостановке продажи билетов 21 января с 13:00. Об этом сообщила пресс-служба компании. "Вниманию пассажиров. В связи с плановыми регламентными работами 21 ... подробнее →
В сети опубликовали имена четырех пленных из "списка Медведчука"21.01.2021 12:00
Телеграм-канал "Страна" опубликовал имена четырех пленных, удерживаемых российскими боевиками на оккупированном Донбассе, которых на днях должны передать на подконтрольную территорию Украины при ... подробнее →
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 21 января21.01.2021 11:00
В Украине зафиксировали 5583 новых случая коронавируса за день, всего в стране их уже 1177621. Об этом сообщает Минздрав в четверг, 21 января. При этом выздоровел за день 13 981 украинец (всего - ... подробнее →
На Донбассе два обстрела, ранен украинский военный21.01.2021 10:00
За сутки, 20 января, на Донбассе зафиксировали два нарушения режима прекращения огня, ранен украинский военный. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС в четверг, 21 января, передает Корреспондент.net ... подробнее →
Председатель ОБСЕ Линде посетила КПВВ "Золотое"21.01.2021 09:00
Действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Швеции Анн Линде посетила КПВВ в Золотом в Луганской области. Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС. Временно исполняющий ... подробнее →
Завтра в Курахово откроют сомременный ЦПАУ21.01.2021 08:00
22 января 2021 года в Курахово состоится официальное открытие модернизированного городского Центра предоставления административных услуг, сообщает Курахово.info . Центр находится по адресу: г. ... подробнее →
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